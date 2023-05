“Killers of the flower moon”, el impactante nuevo film de Scorsese

Martin Scorsese vuelve a unir a Leonardo DiCaprio y Robert De Niro en Killers of the Flower Moon. La próxima película del aclamado director llega a los cines en octubre con la idea de tener una larga carrera en las salas para la temporada de premios, a pesar de ser producida por Apple TV.

Según publicó La Cosa Cine, además de los actores fetiche de Scorsese, la película cuenta con las actuaciones de Scott Shepherd, Pat Healy, Tantoo Cardinal, Cara Jade Myers, JaNae Collins, Jillian Dion, William Belleau, Louis Cancelmi, Tatanka Means, Michael Abbott Jr., Gary Basaraba, Brendan Fraser, Jason Isbell y Sturgill Simpson.

Basada en la novela de no ficción de David Grann, Killers of the Flower Moon: The Osage Murders and the Birth of the FBI, la historia se sitúa en 1920. La trama se centra en los miembros de la tribu de nativos americanos del condado de Osage, en Oklahoma, que son asesinados uno por uno, cuando se encuentra petróleo en sus tierras, y el FBI decide investigar.

Esta semana, Deadline publicó un artículo en honor al director, haciendo un recorrido por su increíble carrera que incluye títulos como Taxi Driver, Toro Salvaje, La última tentación de Cristo, Buenos Muchachos, El Aviador, Los Infiltrados, El Lobo de Wall Street y El Irlandés, entre tantos otros.

En el escrito, Scorsese habló sobre su edad y cómo cree que se le está acabando el tiempo para contar historias: “Tengo que hacerlo. Sí. Ojalá pudiera tomarme un descanso de ocho semanas y hacer una película al mismo tiempo. Se me ha abierto el mundo entero, pero es demasiado tarde. Soy viejo. Leo cosas. Veo cosas. Quiero contar historias, y ya no hay tiempo”, se lamentó.

“(Akira) Kurosawa, cuando recibió su Oscar de manos de George (Lucas) y Steven (Spielberg), dijo: ‘Sólo ahora estoy empezando a ver la posibilidad de lo que el cine podría ser, y es demasiado tarde’. Él tenía 83 años, y en aquel momento pensé: ‘¿Qué quiere decir?’. Ahora sé lo que quiso decir”, expresó Scorsese.