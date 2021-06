LONDRES. Eric Clapton rompió el silencio luego de rechazar la aplicación de vacunas contra el coronavirus (Covid-19) y ser inmunizado con las dosis de AstraZeneca, por pedido de sus hijos.

Si bien el músico terminó recibiendo la inmunización contra el virus que está causando estragos en todo el mundo, afirmó estar totalmente arrepentido. Semanas atrás hizo pública su experiencia posterior a recibir la vacuna y aseguró que le había afectado profundamente, tanto que sintió que no podría volver a tocar.

“Temí no poder volver a tocar. Yo sufro de neuropatía periférica y nunca debería haberme acercado a una aguja. Pero la propaganda decía que la vacuna era segura para todo el mundo”, afirmó Clapton, según IndieHoy.

Ahora, el guitarrista asegura que su círculo de amistades se ha ido reduciendo a causa de su posición frente a la vacunación contra el virus pandémico. “Mi teléfono no suena muy a menudo. Ya no recibo tantos mensajes de texto y correos electrónicos. Es bastante notable… Me condenaron al ostracismo. Y puedo sentirlo en todas partes”, reveló.

Esto fue en el marco de una entrevista con Oracle Films y en este contexto agregó: “Mi temor con la vacunación es qué le hará esto a mis hijos. Esa es tal vez la razón más grande de por qué estoy hablando hoy contigo”, afirmó el legendario guitarrista de Cream.

En plena pandemia, Clapton lanzó la canción “Stand and Deliver” junto a Van Morrison con un claro mensaje negacionista, hablando de libertad versus esclavitud en torno a las medidas de confinamiento y a la información.

Otro artista que también ha manifestado un posicionamiento negacionista es Noel Gallagher, quien incitó a no usar el barbijo. Ni respetar los cuidados para frenar los contagios. Pero al igual que Clapton, el ex guitarrista de Oasis, también terminó recibiendo su dosis de vacunación.