Las películas de miedo para ver en familia en Halloween

halloween, pumpkins, smiling

Si aún no sabes cómo vas a celebrar este Halloween con tus hijos, sobrinos o nietos, te brindamos algunas películas terroríficamente geniales para disfrutar en familia

Consejos de una canguro para cazar monstruos

Basada en la novela homónima de Joe Ballarini, Consejos de una canguro para cazar monstruos nos presenta a Kelly, una adolescente que decide aceptar un trabajo como niñera, para cuidadr al pequeño Jacob durante la noche de Halloween. Lo que parecía que sería una velada ranquila se convierte en una pesadilla, cuando el Gran Guiñol (Tom Felton) secuestra a Jacob.

Recomendada a partir de: 7 años.

Puedes verla en: Netflix

Cuentos al caer la noche

La trama sigue a Alex, un niño al que le aterran las historias de miedo; y más aún cuando se convierte en el protagonista de una de ellas. Una noche entra en su casa una joven bruja y se le lleva a su departamento. Allí conoce a la pequeña Yasmin, también raptada por la hechicera, quien le explica que para seguir con vida debe contar cada noche una historia de terror.

Recomendada a partir de: 7 años.

Puedes verla en: Netflix.

La mansión encantada

Una divertida y aterradora aventura para disfrutar en familia. La adicción al trabajo de Jim Evers le lleva a aceptar el reto más escalofriante de su carrera como agente inmobiliario. Se trata de restaurar la mansión Gracey, donde habitan, nada más y nada menos que, 999 fantasmas. Unos fantasmas que harán la vida imposible a sus nuevos inquilinos para echarles del que ha sido su hogar durante años.

Recomendada a partir de: 7 años.

Puedes verla en: Disney+.

Hotel Transilvania

La cinta cuenta con dos secuelas y una más en desarrollo, nos presenta al mismísimo Drácula y a su hija, Mavis, quienes regentan un hotel al que viajan monstruos de todas partes del mundo para disfrutar de unas merecidas vacaciones. La tranquilidad se disipa cuando aparece por error un inquilino con el que no contaban, un joven humano llamado Jonathan, que no tarda en enamorarse de Mavis. Esto no gusta demasiado a Drácula y para remediarlo pone en marcha una serie de acciones para librarse de su presencia.

Recomendada para: Todos los públicos.

Puedes verla en: Netflix.

La familia Addams

Un clásico que no puede faltar para la noche de Halloween es La familia Addams. No se nos ocurre una mejor compañía para esta ocasión que los extravagantes miembros de esta peculiar familia, formada por el matrimonio de Morticia y Gomez, y sus dos hijos Miércoles y Pugsley.

¿Cuál te gustaría verla?