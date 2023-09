En Posadas hubo lluvias y caída de granizo, pero de menor intensidad

POSADAS. Atilio de León, el subsecretario de Protección Civil de la provincia, habló con el móvil de MisionesCuatro respecto a los fenómenos meteorológicos producidos en la provincia, también de la lluvia y caída de granizo en la ciudad de Posadas.

“El mes de septiembre empezó así con lo que fue la tormenta de Santa Rosa, con todos los eventos que ya tuvimos, inundaciones, granizo, vientos, todo completo. Y el día de ayer, nuevamente, ya estaba previsto también la lluvia, a la madrugada tuvimos un evento de granizo en la zona capital, la zona sur, no en toda la capital tampoco, sino en determinados lugares como Villa Cabello, todo lo que es la zona alrededor, pero en gran cantidad pero en tamaño pequeño, o sea que no llegó a ocasionar daños de consideración, así que no hemos tenido requerimientos hasta ahora”, comentó.

Además, anticipó como estará el clima en los próximos días: “este es un frente frío que está avanzando hacia la zona centro norte de la provincia. Vamos a tener una mejoría del tiempo a partir de la tarde, ya de la zona sur hacia el norte, previendo que para el día de mañana vamos a tener frío, pero ya con un buen tiempo y fin de semana soleado. También entendiendo que estamos dentro de un trimestre donde vamos a tener mayor precipitación del normal, donde vamos a tener mayor humedad y también vamos a tener mayor temperatura del normal”, explicó De León.

Asimismo, dijo que en la provincia “estamos teniendo todos los distintos eventos que se pueden dar. Tenemos lluvia abundante, tenido granizo de gran tamaño en la zona 25 de Mayo, 2 de Mayo, Campo Grande y Campo Viera, granizo de gran tamaño ocasionando daños severos”.

“También hemos tenido vientos, rachas de viento 65 kilómetros por hora en la zona capital ocasionando también voladuras de techo de algunos otros eventos de caída de árboles o de postes. Es una provincia que tenemos que acostumbrarnos, que el fenómeno del niño trae mucha precipitación de agua”, afirmó.