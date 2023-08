Delitos cibernéticos: Cómo protegerse

Imagen ilustrativa vía web

Con el avance de la tecnología, los delitos cibernéticos van en crecimiento. En ese contexto, en el programa Primera Mañana que se emite por MisionesCuatro, se consultó con el director de ciberseguridad de OPC Tech, Fabio Sánchez, quien brindó algunas recomendaciones para estar en alerta ante las estafas

“Seamos muy celosos con nuestra información, no la compartamos. En redes sociales no compartimos esa información en ningún medio. A veces nos llegan formularios, encuestas para llenar con información, llenamos todo con información personal, dirección, teléfono, y a veces compartimos información demás. Esa es la información que van a utilizar los ciberdelincuentes para preparar sus estafas y sus fraudes. Entonces no compartamos”, explicó el especialista en ciberseguridad.

Con respecto a las modalidades de estafas, detalló: “los más comunes y los que están ahora, que se llama la estafa de los abuelos, es que llaman diciendo, ‘soy tu sobrino, tu nieto, ayúdame, necesito que me transfieras plata, estoy en problemas, estoy en la cárcel’”.

“Lo están haciendo no solo por teléfono, sino por WhatsApp y, como la inteligencia artificial ha progresado tanto, están pudiendo con tomas que tengan de TikTok, de Instagram, de algunos otros medios, nuestra voz y nuestra cara y pueden con esa voz crear comunicaciones que se parezcan más a nuestra voz y mandan los audios o crean las llamadas telefónicas con nuestra propia voz, nuestro propio acento, independientemente de qué parte de Latinoamérica seamos. Con eso van a materializar el fraude o la estafa, pero es por la misma información que compartimos nosotros en redes sociales, en videos o en encuestas”, explicó Sánchez.

Consultado sobre debemos hacer al momento que se recibimos un link que puede ser sospechoso, indicó: “primero desconfiar y validar si es necesario darle click o validar la fuente de información. Hoy, en tantas cadenas que se comparten por WhatsApp y grupos, entender la necesidad de entrar a ese link que de pronto están diciendo de alguna donación, de algún link de un video o algo y verificamos el link”.

“Hay veces que puede ser un link que diga una noticia, pero de pronto no es de una fuente o un medio confiable, no le demos click, no todos son confiables y no todos los podemos validar. Entonces, solo donde empiecen con una dirección de correo, una dirección de web que sí sea conocida, damos link porque sabemos que va a llevarnos un medio de comunicación confiable. Si no, no le demos link, eso nos puede llevar a sitios de noticias falsas, a sitios que pueden recopilar información nuestra de ubicación”.

En cuanto a nuestras redes sociales, aconsejó: “muchas veces tenemos públicas las redes sociales y brindamos mucha información de dónde estamos, qué hacemos, en qué nos tenemos que cuidar, qué datos podemos dar y qué otros no”.

“Principalmente, no demos ningún dato. Lo esencial sería no dar ningún dato porque no sabemos quién va a acceder a esa información, no más con nuestro nombre y de pronto la ubicación, sin ni siquiera la dirección exacta, ya pueden tratar de efectuar algún fraude. Entre más sepan, más herramientas le estamos dando a ellos para cometer el fraude”, afirmó Sánchez.