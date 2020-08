España: El Rey emérito Juan Carlos se exilió en República Dominicana

Fuente: Moncloa.com

El 27 de julio, la Audiencia Nacional de España imputó a la ex amante del rey emérito Juan Carlos I, la empresaria Corinna Larsen, y la citó a declarar el 8 de septiembre tras la reapertura de una causa judicial por presunto cohecho revelado mediante unas escuchas en las que hablaba de las finanzas ocultas del ex monarca.



La máxima instancia penal española tomó la decisión de oficio en base a documentación remitida por la policía judicial española a Suiza, que ya derivó en el comienzo de una investigación preliminar de la Fiscalía del Tribunal Supremo, para determinar si Juan Carlos cometió delitos de blanqueo o fiscales desde en su condición de rey emérito, tras abdicar a favor de Felipe VI, en junio de 2014.



Juan Carlos de Borbón no puede ser investigado por la Audiencia Nacional por su condición de aforado, lo está haciendo el Supremo.

El abogado del ex monarca, Javier Sánchez Junco, dijo en un comunicado que, pese a trasladarse fuera de España, Juan Carlos I “permanecía a disposición de la fiscalía”.

De acuerdo con fuentes judiciales, el Tribunal Supremo español decidirá a fines de agosto si finalmente imputa al rey emérito por presuntos delitos de blanqueo o fiscales cometidos tras abdicar a favor de su hijo.





Exilio en República Dominicana

Según informa el diario español ABC, el monarca emérito se trasladó este mismo fin de semana a Portugal, a la localidad pontevedresa de Sanxenxo y, desde ahí a Oporto, para tomar un avión y viajar al aeropuerto de Santo Domingo (República Dominicana).

En ese país de Centroamérica, el rey Juan Carlos tiene a su amigo Pepe Fanjul, propietario del complejo hotelero Casa de Campo, ubicado en La Romana. La hermana de la abuela de este empresario del azúcar era Edelmira Sampedro, una cubana que se casó con el príncipe Alfonso, hijo mayor de Alfonso XIII, abuelo de don Juan Carlos.

El empresario cubano se refirió a Juan Carlos como “su mejor amigo”, reiterando su plena disposición a recibirlo como invitado.

Incluso, antes de hacerse pública la decisión del rey emérito de dejar España, se mencionaba a Santo Domingo como posible destino.