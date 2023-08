Irlanda: por un problema técnico, un banco permitió a clientes retirar efectivo de más

Brian Lawless/PA via AP

Algunos clientes del Bank of Ireland pudieron retirar dinero que no tenían el martes y la madrugada del miércoles después de una falla técnica de una hora que también detuvo muchos de los servicios en línea del banco.

La falla permitió a algunos clientes transferir y retirar fondos “por encima de sus límites normales”, dijo el Bank of Ireland. Los clientes pueden retirar hasta €500 (USD546) con su tarjeta del Bank of Ireland, confirmó el banco a la agencia de noticias AP el miércoles. También podrían transferir fondos de su cuenta del Bank of Ireland a una cuenta diferente y retirar hasta €1000 (USD1091), dijo el banco.

A medida que se corrió la voz en las redes sociales, aparecieron imágenes y videos que mostraban a personas haciendo fila en los cajeros automáticos con la esperanza de recibir el “dinero gratis”. A medida que más personas parecían llegar a los cajeros automáticos el martes, comenzaron a aparecer en las redes sociales imágenes de policías haciendo guardia cerca.

An Garda Síochána, la policía nacional de Irlanda, dijo que estaba “al tanto de un volumen inusual de actividad en algunos cajeros automáticos en todo el país” y que “las decisiones locales se tomaron según la seguridad pública y el orden público presentado a los miembros de An Garda Síochána” sobre una base de caso por caso.

El Bank of Ireland, sin embargo, advierte que todos los retiros seguirán apareciendo como débito en las cuentas de los clientes.

“Estas transferencias y retiros se aplicarán a las cuentas de los clientes hoy”, dijo el banco en un comunicado el miércoles. “Instamos a cualquier cliente que pueda encontrarse en dificultades financieras debido a un sobregiro en su cuenta a que se comunique con nosotros”.

Más allá de los retiros, el problema técnico también afectó a muchos servicios de aplicaciones móviles y en línea. En las redes sociales, varios clientes frustrados informaron que no podían acceder a sus cuentas o ver los pagos. Algunos enfatizaron la dificultad de comprar alimentos y otros artículos esenciales sin poder verificar los saldos de sus cuentas, y otros señalaron que esta no era la primera vez que los afectaba un problema técnico en el banco, señalando una falla técnica en junio que cortó el acceso de manera similar a los servicios en línea.

El Bank of Ireland dijo que sus servicios en línea estaban funcionando nuevamente el miércoles, pero que la aplicación puede ser lenta a medida que el banco continúa poniéndose al día con el procesamiento de pagos. Los pagos nocturnos deberían aparecer a lo largo del día, dijo el banco.

“Nos disculpamos sinceramente por la interrupción; sabemos que caímos muy por debajo de los estándares que nuestros clientes esperan de nosotros”, dijo el banco.

El ministro de Finanzas de Irlanda, Michael McGrath, anunció más tarde que había pedido al Banco Central de Irlanda, que regula el Bank of Ireland, “que establezca una cuenta completa” de la interrupción y qué se puede hacer para evitar tales problemas en el futuro.

“Los proveedores de servicios financieros deben hacer lo que sea necesario para garantizar la continuidad del servicio para sus clientes”, dijo McGrath en un comunicado. “La interrupción de los servicios bancarios puede tener un efecto significativo en la vida de las personas y en el funcionamiento de los negocios. Los clientes, con razón, tienen la expectativa de un servicio de alta calidad y poder tener acceso ininterrumpido a los servicios”.

En un comunicado del miércoles, el Banco Central confirmó que estaba monitoreando la situación y que había comenzado el proceso de establecer una cuenta completa del incidente de esta semana con el Bank of Ireland.

“Cuando ocurren problemas que afectan a los clientes, esperamos que los bancos rectifiquen los problemas con urgencia”, dijo el regulador. “Exigimos a los bancos que arreglen las cosas donde cometieron errores o causaron daños a los clientes”, publicó el portal INFOBAE con información de AP.