Jeanine Áñez difundió un mensaje luego de autolesionarse en la cárcel

“Ya no quiero vivir. Mis hijos necesitan hacer su vida. Ya no quiero más medicamentos, que no sé cuáles son. Pido por favor a mis carceleros que me digan qué estoy tomando”, señala una publicación en su cuenta de Twitter.

En su publicación asegura que “está muy débil” y “sufre de forma permanente”. Y sostiene que “vive en alerta, angustiada, sin descanso” porque desconoce qué le van a hacer: “si sedarla, envenenarla o trasladarla sin rumbo conocido”.

#JeanineAñez está muy débil. Sufre de forma permanente. Cada 10 minutos ingresa alguien a su celda, a espiar, a preguntar o no se sabe a qué. Vive en alerta, angustiada, sin descanso porque desconoce qué le van a hacer: Si sedarla, envenenarla o trasladarla sin rumbo conocido. pic.twitter.com/SuV86qgdPi — Jeanine Añez Chavez (@JeanineAnez) August 24, 2021

El sábado, Eduardo del Castillo, ministro de Gobierno boliviano, anunció que Áñez había intentado autolesionarse al practicarse cortes en un brazo, si bien precisó que su salud era “completamente estable” y solo tenía unos “pequeños rasguños”. “Se han realizado los estudios médicos correspondientes en distintas instituciones de salud del departamento de La Paz y todas manifiestan que la señora Áñez tiene todas las condiciones vitales para guardar detención preventiva”, continuó.

Tras el intento de autolesión, el Régimen Penitenciario de Bolivia autorizó que un familiar pueda pernoctar con la exmandataria en su celda, así como el ingreso de un psicólogo clínico particular.

Áñez fue trasladada este martes a una clínica de la capital boliviana, para que se le practicaran exámenes médicos.

Los galenos que la revisaron tres veces la semana pasada le diagnosticaron a la exgobernante “hipertensión” y “ansiedad”, cuadro al que se sumó una creciente desnutrición con pérdida de peso.