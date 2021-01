Revelan llamada de Trump para tratar de cambiar resultado de elección en Georgia

La difusión este domingo de una grabación del presidente Donald Trump, en la que pide a un alto cargo electoral “encontrar” las papeletas de votos necesarias para anular su derrota en el estado de Georgia, provocó indignación en Estados Unidos.

Como preludio, el nuevo Congreso estadounidense asumió sus funciones este domingo, y la Cámara de Representantes volvió a elegir como presidenta a la demócrata Nancy Pelosi. Pero -a dos días de unas elecciones cruciales para el control del Senado y a tres de una sesión del Congreso en la que se debe sellar la victoria del presidente electo, Joe Biden- lo que más llamó la atención fue la conversación entre Trump y un alto cargo electoral de Georgia.

El presidente, que sigue sin reconocer su derrota en las elecciones del pasado 3 de noviembre, buscó durante una larga conversación telefónica la ayuda de Brad Raffensperger, el congresista republicano encargado de las elecciones en Georgia.

“No pasa nada por decir que han vuelto a contar” los sufragios emitidos, declaró el mandatario, según una grabación de la conversación realizada a escondidas y difundida primero por The Washington Post. “Solo quiero encontrar 11.780 votos (…) porque hemos ganado en ese estado”, afirmó, a pesar de que la victoria del demócrata Biden en Georgia -con unos 12.000 votos de ventaja- fue confirmada por un recuento y por auditorías.

Repitiendo sus acusaciones de fraude, rechazadas por los tribunales, el multimillonario republicano le dijo a Raffensperger que le habían robado las elecciones. “Sabes lo que han hecho y no dices nada: es un delito, no puedes dejar que eso ocurra, es un gran riesgo para ustedes”, añadió. Raffensberger, que estaba acompañado por un abogado del estado, no cedió. “Pensamos que nuestras cifras son buenas”, le contestó.

La reacción de demócratas y republicanos

El Partido Demócrata denunció inmediatamente presiones “potencialmente reprensibles” por parte del presidente. “El desprecio de Trump por la democracia ha quedado al descubierto”, comentó el congresista demócrata Adam Schiff.

Por su parte, el congresista republicano Adam Kinzinger pidió a los miembros de su partido que no sigan al presidente en su rechazo a los resultados electorales. “No pueden hacer eso, teniendo la conciencia tranquila”, escribió en su cuenta de Twitter.

dw