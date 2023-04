BUENOS AIRES. El presidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Alfredo González, señaló este miércoles que “esta escalada del dólar impacta en las perspectivas de venta más de lo que imaginábamos. Muchos proveedores no quieren entregar mercadería o lo hacen sin precio. Es necesario generar confianza para que la macroeconomía brinde estabilidad y previsibilidad al mercado interno”. Lo hizo en Tucumán en el marco del 70° aniversario de la Federación Económica de Tucumán (FET).

“Están siendo días muy difíciles para el mundo pyme. Las listas de precios ya estaban viniendo con cambios entre dos y tres veces por semana. Ahora la cuestión es saber hasta dónde llegará el dólar, a qué nivel se estabilizará y ver qué va a pasar”, agregó González.

Además, destacó que “la gran mayoría de las pymes en Argentina no pueden decir ‘hoy no trabajo’. Necesitamos caja y vender. Pero no sabés si lo hacés a un buen precio, con margen, salís empatado o perdés”, sostuvo. Y añadió: “Las pequeñas y medianas empresas no somos formadoras de precios, somos tomadoras de listas”.

Por otra parte, resaltó: “Todo el arco político argentino tiene una deuda enorme con el sector productivo. Está en su microclima de peleas internas y externas continuas, pero nunca termina de escuchar y de entender las necesidades de las pymes. Estamos en boca de todos, sólo falta que nos tengan en cuenta al momento de generar políticas y leyes productivas”, sentenció.