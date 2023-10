La impactante cantidad de denuncias contra Aníbal Lotocki

Después de las trágicas muertes de Mariano Caprarola y Silvina Luna en agosto, Aníbal Lotocki ha enfrentado un aluvión de nuevas denuncias en la justicia por parte de ex pacientes que lo acusan de causarles daños físicos como resultado de sus procedimientos.

Durante el programa DDM en América TV, se informó sobre una nueva denuncia que se convierte en la número 100 en contra del cirujano, lo que causó asombro en los espectadores.

Martín Candalaft, el periodista, comentó: “Hemos podido consultar fuentes judiciales que estiman que esta es la denuncia número 100 en contra de Aníbal Lotocki. Observen la magnitud del número que estamos revelando”.

Candalaft subrayó además: “Existen muchas denuncias en su contra que no han recibido cobertura mediática, por lo que no las conocemos. Son 100 denuncias en total, una condena ya dictada, que eventualmente se convertirá en firme, pero aún no lo es”.

“¿Cuál es el motivo de esta nueva denuncia? Esta denuncia se relaciona con una intervención quirúrgica realizada en una residencia de Vicente López, ya que acusan a Lotocki de llevar a cabo procedimientos en la provincia de Buenos Aires en 2018”, continuó el periodista.

Además, Candalaft reveló sobre esta nueva denuncia: “Es relevante destacar que Aníbal Lotocki nunca tuvo la licencia adecuada para llevar a cabo cirugías en la provincia de Buenos Aires. Un hombre se presentó afirmando que fue operado por Lotocki en la provincia, y presenta pruebas que respaldan su declaración”.

“La denuncia se basa en que operó en un lugar donde no estaba autorizado y realizó una cirugía sin tener la titulación de cirujano. Lotocki se graduó como médico con orientación en cirugía, lo que difiere de ser un cirujano médico certificado. Desde entonces, y hasta la actualidad, ha realizado procedimientos médicos, lo cual es una violación grave”, detalló Martín Candalaft.

El periodista aseguró además que “este hombre se une a la creciente ola de denuncias, que en total, llega a las 100 presentadas en su contra. Estas denuncias se encuentran en distintos tribunales de la Ciudad de Buenos Aires, pero la justicia ya está considerando la posibilidad de centralizarlas bajo un mismo juez y fiscal para investigarlas de manera integral, ya que se sospecha que no se trata de incidentes aislados, sino de una asociación ilícita”.