Editorial de HDP: “Nuestro amo juega al esclavo”

POSADAS. Este miércoles, en una nueva edición del programa HDP (Horas de Periodismo) que se emite por MisionesCuatro, Eduardo Pérez, se refirió a la condena a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos, que recibió la actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la Causa Vialidad.

Por eso, la editorial se denominó: “Nuestro amo juega al esclavo” y estuvo acompañada de la canción “Mi Perro Dinamita” de Los Redondos.

“Cristina en su descargo dice ‘no voy a ser mascota de Clarín, de Magneto’, ‘No voy a ser como la canción que le gusta a Máximo, no doy la patita ni me hago la muertita’, se refería a este tema, Mi Perro Dinamita”, declaró Eduardo Pérez.

“Otro tema de Los Redondos es ‘Nuestro Amo Juega al Esclavo’, nuestro amo está jugando ser el esclavo. A mí me resulta muy, pero muy llamativo, y súper recontra increíble, que la gente que está en el poder hace 20 años sean los débiles, o sea, no es el ‘Che’ Guevara que está en el medio de la selva, sin agua y sin luz, no es Mujica (José Mujica, ex presidente de Uruguay) en su chacra cosechando la lechuga. Son gente que están el poder hace 20 años y son recontrahiper y multimillonarios, sin embargo, juegan a que son los esclavos”, afirmó el periodista.

“Este gobierno kirchnerista está hace más 20 años en el poder y lo único que quiso modificar fue la Corte Suprema, para cuando, por ejemplo, esta causa llegue a la Corte, los cortesanos, le digan ‘no, con vos no me meto’. Basta de tomarnos por tontos porque son los amos, dejen de jugar a los esclavos”, manifestó.