Alberto Fernández vino a la provincia a “buscar el voto” de los diputados misioneros

POSADAS. Este martes, el presidente Alberto Fernández arribó a la ciudad de Eldorado donde participó de un acto con el gobernador y demás funcionarios. Se trata de la primera visita presidencial luego del veto a la zona franca aduanera.

En ese marco, Misiones Cuatro dialogó con Micaela “Miki” González Coria, candidata a diputada Provincial (Jxc), quien manifestó que “no le parece una sorpresa” la visita de Alberto Fernández a Misiones “porque son los votos del frente renovador de los diputados provinciales que les hace falta para aprobar la reforma del Ministerio Público, que es una ley que avasalla todas las instituciones, la república la democracia y va en contra del que piensa distinto. Es la agenda del kircherismo y no de todos los argentinos”, declaró la dirigente.

En ese sentido continuó: “creo que vino a prometer el oro y el moro, nos prometió la aduana franca en Misiones y luego, cuando nuestros diputados provinciales votaron todo lo que él quiso, vetó el artículo 123 y 124 del presupuesto nacional”.

Dijo que “no tiene dudas” que esta visita es una devolución del voto hecho por los diputados misioneros en el Congreso. “He visto publicaciones del Ministerio de Industria de la visita del presidente que prometió muchas cosas, más el ‘Ahora’, (los programas de compras) con más promoción, que no es nada nuevo, pero ellos lo hacen como que es algo nuevo”, manifestó González Coria.

Repercusiones del ministerio Público Fiscal

Con respecto a la iniciativa que obtuvo dictamen en el Congreso y que beneficia al kirchnerismo, declaró: “Queremos pedir a los diputados renovadores que por favor no sean tan kirchneristas y no voten a favor de esta ley, pero no solo que no voten, sino que no den quorum, porque al estar ahí, sentados, ya están avalando la reforma del Ministerio Público Fiscal”, expresó la dirigente.

En ese sentido, dijo que el gobierno nacional vino a la provincia en busca de votos: “es política, se quieren despegar del kirchnerismo haciéndonos votar como la primera provincia en el país que votamos en pandemia. Queda más que claro que son kirchneristas y vienen a buscar ese voto. Se desdobla, nos hacen ir a elecciones en tres ocasiones, dejando de lado el misionerismo, ellos que tanto hablan, pero dejan de lado a los misioneros para que vayan a votar en plena segunda ola, ayer hubo récord de casos de contagios en el país”, sentenció.

“Es impresionante la campaña en Posadas que está haciendo el frente renovador, está haciendo campaña con nuestros impuestos ¿de dónde sale tanto dinero?”, cuestionó González Coria.