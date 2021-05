SAN VICENTE. Este lunes se cumplieron 39 meses de la desaparición de Candela Correas de Melo, y su padre, Pablo Correas de Melo apuntó a dos dirigentes misioneros por incumplir una serie de promesas que le formularon años atrás: el diputado provincial Ricardo Llera y la diputada nacional Cristina Britez.

En diálogo con MisionesCuatro, Correas de Melo reveló que en el marco de la campaña electoral del 2019, la entonces candidata kirchnerista Cristina Britez, “me hizo todo el espamento en San Vicente, pero cuando le llamé a ella, me atendió el fotógrafo. Me prometió mil cosas, pero jamás cumplió”, sostuvo el padre de la joven que desapareció el 3 de Febrero del 2018, luego de salir de la vivienda de su madre en la mencionada comuna.

“Después de que asumió como diputada nacional jamás se acercó a mí”, agregó el padre de la joven.

Asimismo, Correas de Melo también apuntó al ex Subsecretario de Acción Social (2015-2019) y actual diputado provincial, Ricardo Llera, de quien dijo que lo atendió en su despacho, también en 2019. “esas son gente mentirosa que me prometieron cosas y jamás me cumplieron. Llera es el más mentiroso que hay”, fustigó.

El caso

Candela Correa de Melo tenía 15 años y estaba embarazada cuando salió de su casa en el kilómetro 1.274 de la ex ruta 14, en San Vicente, y ya no se supo nada más sobre su paradero.

Según declaró su madre, Nilda Galeano, ese 3 de febrero del 2018, su hija le dijo que se reuniría con su novio, Carlos D., de 22 años.

Sin embargo, si bien la pareja de Candela confirmó a la progenitora que iban a encontrarse, luego se desdijo y adujo que canceló la cita. Por estos momentos, el joven sigue investigado por la desaparición de su ex pareja. Aunque permanece en libertad.

Al momento de desaparecer, la adolescente cursaba un embarazo de 11 semanas. Para Galeano, ese embarazo fue producto de un abuso sexual ocurrido cuando Candela visitó el hogar paterno en Buenos Aires. Pablo, su padre, residía en esa provincia, al momento de la desaparición. Ahora está radicado en San Vicente.

Por su parte, Pablo Correas de Melo, negó que su familia tenga algo que ver con la desaparición de su hija y cuestionó el accionar de la Justicia. El hombre es quien encabezó marchas y reclamos públicos para que avance la investigación.

Desde el comienzo del caso que investigan, en paralelo, el Juzgado de San Vicente y el Juzgado Federal de Oberá, una de las pistas fue la del rapto de una red de Trata de Personas. Sin embargo, ambas causas están estancadas y no hay novedades al respecto.