SAN VICENTE. Este domingo se cumplieron 35 meses de la desaparición de Candela Correas de Melo, una menor que tenía 17 años cuando se la vio con vida por última vez, en cercanías de su vivienda en San Vicente. Dentro de unas semanas habrán pasado 3 años desde que la joven está desaparecida y su padre, Pablo Correas de Melo se encuentra desesperado y sin ningún tipo de respuestas por parte de la Justicia y del Estado “misionerista”.

Desde el principio, Pablo y gran parte de la sociedad misionera sospechan del accionar de una red de Trata que opera en la zona de San Vicente y habría secuestrado a Candela. Hasta el momento, no hay avances sustanciales en el expediente y la justicia no informa al padre de la joven desaparecida en democracia.

Este domingo, Pablo se comunicó con la redacción de www.misionescuatro.com y reveló algunas de las escasas novedades a las que tuvo acceso, en el marco de la causa por la desaparición de su hija. “He ido al juzgado (de instrucción nro. 3 de San Vicente, a cargo del juez Gerardo Casco) días atrás. Y la causa está como siempre. Sólo me han dicho que el 21 de mes pasado (21/12/20) ha declarado el que era novio de mi hija”, confió Correas de Melo sobre la -aún no confirmada oficialmente- declaración de uno de los involucrados en el expediente.

“Quedaron en decirme qué sucedió (con la declaración). Pero hasta ahora (3 de Enero del 2021) nada. Iré por el juzgado de nuevo ver que hay (de nuevo en la causa). El día que pasé a ver qué decía el secretario del juez, dijeron que no podía atenderme. Sólo el fiscal me ha atendido”, detalló Correas de Melo, en diálogo con este medio. Según consta en la página oficial del poder judicial de Misiones, la fiscalía de instrucción 3 de San Vicente, está a cargo del Dr. Rodolfo Andrés Cáceres.

Candela Correas de Melo dejó su hogar en el kilómetro 1.274 de la ruta nacional 14 en San Vicente el sábado 3 de Febrero del 2018, alrededor de las 22.30 hs., y ya no regresó. “Ella salió el sábado de la casa y nunca llegó a encontrarse con su novio. Salió a 14 km del pueblo así que alguien con un vehículo la pasó a buscar. Pero nadie vio nada”, contó Correas de Melo, unos 10 días después de la desaparición.

La adolescente que iba a cumplir 16 años el 10 de agosto del 2018, se habría llevado una mochila con una muda de ropa. También llevó una carpeta, en la que estarían los estudios médicos que le practicaron en las semanas previas. “Dicen que está embarazada de 11-13 semanas. Y el novio no sería el padre. Hay una persona mayor detrás de todo esto”, aseguró Pablo, el 13 de febrero del 2018. Por entonces, Correas de Melo también apuntó a una posible red de tratantes de personas.

Por otra parte, es preciso recordar que Correas de Melo mantuvo una reunión con el Ministro de Gobierno Marcelo Pérez, quien era y sigue siendo el responsable político por la seguridad de los misioneros. Y en 2019, en plena campaña electoral, también mantuvo una reunión con la diputada nacional de La Cámpora, Cristina Britez. Ambos le habrían prometido gestiones para que avance la investigación por la chica desaparecida.

“¿Será que cuando brindan y miran a sus seres queridos, los políticos no piensan que hay gente como yo, que pide ayuda para que encuentren a nuestros seres queridos? ¿Que hoy no están juntos y que ni idea tenemos de cómo o dónde están?”, se peguntó Pablo y añadió una dura reflexión: “En qué Argentina vivimos que nada ni nadie piensa en quien menos tiene. Pero por dentro, somos humanos y tenemos los mismos sentimientos como padres, hermanos e hijos. Soy un padre decepcionado con los políticos y con la sociedad por no apoyar a esta y mil causas que ocurren día a día”, sentenció.

Como en otras oportunidades, Pablo Correas de Melo aclaró que sobrevive de changas, por lo que no cuenta con recursos para viajar a Posadas y hacer visible su lucha. “Ya llegan los tres años (de Candela desaparecida) y no hay pistas firmes para encontrar a mi hija”, remató.