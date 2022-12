BUENOS AIRES. El veredicto que el próximo martes dará a conocer el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) en el juicio oral por el presunto direccionamiento y cartelización de la obra pública en Santa Cruz, plantea una serie de cuestiones respecto del futuro judicial y político de la Vicepresidente Cristina Kirchner, la principal acusada en el expediente por la conocida Causa Vialidad.

Por ejemplo, si la ex presidente podría ir presa o si podría presentarse como candidata en 2023. O bien, si la absuelven, cómo continuaría la causa en otras instancias. Y, sobre todo, si el expediente podría llegar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el supremo tribunal del país a cargo de dirimir los procesos judiciales que, a través de las apelaciones, llegan a esa instancia.

Para evacuar dudas respecto del juicio sobre corrupción más resonante de los últimos años, el portal Chequeado.com expuso una infografía abordando las múltiples cuestiones que se abren respecto de este juicio, en el que se dirime si hubo direccionamiento en los 51 contratos de multimillonarias obras públicas en Santa Cruz, que se adjudicó el grupo que encabeza el empresario patagónico –y amigo personal de Néstor Kirchner– Lázaro Báez. Y en el que Cristina Kirchner, está acusada de liderar una asociación ilícita dedicada a defraudar al Estado a través de licitaciones presuntamente “amañadas” y con sobreprecios.

Cristina Kirchner, cuando emitió sus “palabras finales” antes del veredicto del TOF 2 en la Causa Vialidad

¿Puede ir presa si la condenan por corrupción con la obra pública de Santa Cruz?

Una de las primeras interrogantes que surgen respecto de la sentencia es si Cristina Kirchner puede ir presa, en caso de ser condenada en esta causa en el que el fiscal Diego Luciani solicitó 12 años de prisión e inhabilitación especial perpetua, para ejercer cargos públicos.

Como Vicepresidente de la Nación, Cristina tiene fueros de inmunidad de arresto y para que se los quiten debe pasar por un juicio político. En consecuencia, no puede ir presa si la condenan. Además, para que ocurra una eventual detención, la sentencia debe quedar firme para que comience a cumplirse. Para ello, la causa debe pasar por otras instancias judiciales. Por otra parte, los fiscales federales Diego Luciani y Sergio Mola cuando pidieron condena para Cristina Kirchner no solicitaron su detención.

En la causa, iniciada en 2016, se investiga si el empresario Lázaro Báez resultó beneficiado con la adjudicación de 51 obras públicas viales con fondos nacionales en la provincia de Santa Cruz entre 2003 y 2015 -durante las gestiones de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner- y si hubo sobreprecios, demoras injustificadas o trabajos inconclusos.

Luciani considera que tiene pruebas suficientes de la culpabilidad de la Vicepresidente como jefa de una organización dedicada a direccionar la obra pública hacia un empresario amigo –de Néstor Kirchner-, que además mantuvo vínculos comerciales con la familia Kirchner.

El Fiscal Luciani y la vicepresidente CFK

Los motivos de la fiscalía para el pedido de 12 años de prisión

Por eso, el fiscal solicitó que Fernández de Kirchner sea condenada por los delitos de asociación ilícita, en calidad de jefa, y administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de la administración pública. El primero de los 2 delitos, según el Código Penal de la Nación, prevé una pena de 3 a 10 años de prisión. Y el segundo, de 2 a 6 años.

Cuando concurren 2 delitos, el artículo 55 del Código prevé que la pena aplicable vaya desde el “mínimo mayor” (es decir, los 3 años de la asociación ilícita) hasta, cómo máximo, “la suma aritmética de las penas máximas”. Es decir que para los delitos presentados por la acusación la pena puede ir de los 3 a los 16 años. Luciani solicitó que sean 12 años.

Le correspondería la prisión domiciliaria por la edad

Según Chequeado, que la Vicepresidente vaya o no presa dependerá del criterio de los jueces. Sin embargo, desde su reforma de 2008, la Ley 24.660 de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad contempla 6 supuestos en los que se pueden basar los magistrados para conceder una prisión domiciliaria.

Uno de ellos es “cuando un detenido supere los 70 años de edad”. Fernández de Kirchner cumplirá 70 años el próximo 19 de febrero de 2023. Es decir que, si eventualmente sobre la vicepresidenta pesa en el futuro una condena con sentencia firme, los jueces podrán decidir, en función de su edad y otros factores, si le corresponde o no la prisión domiciliaria. Por supuesto, la condena tiene que quedar firme para que existe la posibilidad de la privación de la libertad.

Lázaro Báez, uno de los principales acusados en la causa Vialidad, junto a Cristina Kirchner

Cristina Kirchner podrá presentarse como candidata en 2023

Respecto de si la actual presidente del Senado podrá ser candidata en 2023, por los tiempos procesales, sí podrá presentarse. La imposibilidad de ser candidata a un cargo público únicamente puede concretarse si hay una condena, que la misma esté firme, que sea por un delito con pena privativa de la libertad (superior a 3 años, como ocurre en este caso), y que la pena esté en ejecución.

El fallo del Tribunal Oral Federal N° 2, de absolución o condena, puede ser apelado ante la Cámara Federal de Casación Penal (el máximo tribunal en materia penal del país). En este expediente interviene la Sala IV del tribunal, que integran los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Carlos Carbajo. La Cámara no tiene plazos para resolver las apelaciones y puede confirmar o revocar la sentencia del Tribunal Oral.

Si las partes no están conformes con la resolución de este tribunal y consideran que se violó algún derecho constitucional durante el proceso, pueden ir vía recurso extraordinario o recurso de queja a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que tampoco tiene plazos para resolver esos recursos.

Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación

Sin plazos para que la sentencia de la Causa Vialidad quede firme

Para que exista una sentencia firme, no tienen que quedar recursos pendientes de resolución en la Justicia argentina. Es la “cosa juzgada”. Es decir, tiene que fallar la Corte Suprema de Justicia de la Nación, porque en caso de haber una condena, es un hecho que la defensa de la Vicepresidente apelará el fallo en todas las instancias que lo requieran. Si la condena el TOF 2 y luego, Casación ratifica el fallo, Cristina Kirchner apelará ante la Corte Suprema.

Y no es posible saber cuánto durará este proceso. Generalmente la instancia de los recursos demora varios años. Por ejemplo, en la causa “Ciccone”, el ex vicepresidente de la segunda gestión de Fernández de Kirchner, Amado Boudou, fue condenado por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 4 en agosto de 2018. La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena en julio de 2019, 11 meses después. Pero ese fue un plazo “corto”, si se compara con expedientes complejos: en la causa por la llamada Tragedia de Once, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 dictó sentencia en diciembre de 2015 y la Sala II de la Cámara de Casación confirmó las condenas en mayo de 2018, 2 años y medio después.

En esta línea, funcionarios del oficialismo, como el viceministro de Justicia de la Nación, Juan Martín Mena, señalan que por los tiempos procesales Fernández de Kirchner podría ser candidata a un cargo público en las elecciones de 2023.