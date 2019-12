El video “Smells Like Teen Spirit” supera las mil millones reproducciones

En días de obsequios, resúmenes anuales y buenos augurios, no faltan las sorpresas agradables. Para los ex integrantes de Nirvana y para los fans esta ha sido que el video de “Smells Like Teen Spirit” supere los mil millones de vistas.

Esta canción es, probablemente, la más famosa de la banda oriunda de Seattle, el track que abre su gran disco Nevermind.

Según Indiehoy, “Smells Like Teen Spirit” se convirtió en un himno de los ’90 y persiste como una de las mejores canciones de rock de todos los tiempos. Los riffs característicos, las letras irreverentes y el espíritu joven que emanaba Nirvana, fueron condensadas en esta canción.

El video fue filmado en 1991 por Samuel Beyer y en los días navideños ha alcanzado 1.000 millones de vistas en YouTube. Fue subido a la plataforma en 2009, y en estos diez años no paró de cosechar reproducciones desde entonces.