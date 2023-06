Humberto Schiavoni sobre los incidentes en Jujuy: “No tiene nada que ver con la protesta social, es una provocación”

Foto: Infobae

Tras lo sucedido en Jujuy, los presidentes de los partidos que integran Juntos por el Cambio encabezaron una conferencia de prensa para expresar su solidaridad con el pueblo jujeño y con el gobernador Gerardo Morales, ante los incidentes que se generaron en la Legislatura, luego de haberse aprobado la reforma de la Constitución provincial.

En ese contexto, para seguir conociendo más voces sobre el tema, en el programa TVA, que se emite por MisionesCuatro, se consultó sobre el tema con el senador nacional, Humberto Schiavoni, quien al respecto declaró: “es una convención constituyente que se aprobó por amplio margen. Se aprobó un texto por amplia mayoría, después hubo una diferencia con los representantes de los pueblos originarios, dos artículos, se retrotrajeron porque no hubo acuerdo con los pueblos originarios”, explicó.

Y agregó: “el problema es que hay dos artículos que prohíben la toma de edificios públicos y las manifestaciones violentas. Eso desató una protesta por parte de grupos radicalizados que claramente responden a organizaciones kirchneristas y que no eran de la provincia”.

Respecto a los manifestantes señaló: “está comprobado que entraron por Salta y por Bolivia incluso con mucho dinero. Muchas personas que son de afuera de la Provincia de Jujuy, incluso muchos de ellos están detenidos e incluso algunos admitieron que habían sido contratados para provocar los disturbios”.

“Lo grave es que el Gobierno Nacional no hizo nada, hay un artículo 23 de la ley de seguridad interior que le habilita a enviar fuerzas federales en estos casos concretos como el de Jujuy. No han hecho nada y se siguen negando a apoyar al gobernador Morales. Esto no tiene nada que ver con la protesta social. Esto es una provocación de grupos insurgentes, similares a los que tiraron 14 toneladas de piedra durante el gobierno de Mauricio Macri cuando se debatía la ley previsional en la Cámara de Diputados”, declaró el senador.

“Realmente es muy grave lo que pasó en Jujuy y muy grave la actitud que ha tomado el Gobierno Nacional desde el presidente para abajo, no haciéndose cargo de una situación que la ley le autoriza enviar Fuerzas Federales”, expresó.