IFAI-Gate: El contrato millonario por la Jatropha “tenía muchas irregularidades”, dijo Schiavoni

Con el Plan Jatropha se iba a producir biocombustible en Misiones.

POSADAS. El Instituto de Fomento Agropecuario e Industrial (IFAI), volvió a estar en el centro de la polémica tras la salida de Marcelo Rodríguez, debido a la viralización de chats con alto contenido sexual.

Sin embargo, la entidad ya tiene desde hace por lo menos 7 años denuncias por irregularidades en la contratación de servicios a terceros para el cultivo de Jatropha, en terrenos alquilados por el IFAI en el Instituto Gentilini, en la localidad de San José.

Para rememorar la denuncia penal-que no tuvo ningún avance-Misiones Cuatro dialogó con el Diputado Nacional por Misiones, Alfredo Schiavoni, (JXC), quien al respecto declaró: “éramos diputados junto a Mario Pegoraro cuando efectuamos esa denuncia. Le caímos ‘de prepo’ donde supuestamente tenían plantadas 600 hectáreas de Jatropha en San José, en un predio perteneciente al Instituto Pascual Gentilini y solo había plantada una hectárea más o menos”, relató Schiavoni.

En ese sentido agregó: “tratamos de exponerla mediáticamente y judicialmente. Por otro lado, y más allá de una parodia y payasada de quien, en aquel entonces era presidente del IFAI, Ricardo Maciel, llevó a la Cámara a un personaje controvertido de la política misionera, Cirilo Vega, quienes hicieron una parodia en la Comisión de Agricultura, llevaron plantas de Jatropha en un acoplado, hicieron un montaje en el lugar, para tratar de desvirtuar la denuncia que hicimos”.

“Finalmente, cuando fuimos, con el diputado Mario Pegoraro, a pedirle explicaciones al juez de Oberá porque no avanzaba la causa, nunca nos dieron una explicación concreta”, explicó el legislador.

Las irregularidades siempre vigentes

Con respecto a cómo se maneja el Instituto de Fomento Agropecuario e Industrial y, sobre los hechos mediáticos que terminaron con la salida de Marcelo Rodríguez, Schiavoni señaló: “el IFAI es un organismo que se maneja de esa forma y muchos saben que cuando tienen que cobrar algún dinero, que no tiene mayor justificación por algún servicio que le prestan al gobierno, arman un expediente en el IFAI y, aparentemente, de esa manera cobran contratos como estos que saltaron. No trabajan para la provincia, cobran y no desempeñan ninguna tarea que nos beneficie a los misioneros”, manifestó el diputado.

Respecto a la denuncia penal por la Jatropha dijo que las pruebas a las que accedieron “eran contundentes”. “Nosotros accedimos al contrato que había firmado el IFAI con los curas del Gentilini a cambio de utilizar 600 hectáreas pertenecientes al Instituto. El gobierno obligaba en contraprestación a hacerle un gimnasio, o un tinglado para un gimnasio cubierto en el Instituto, a cambio de la utilización de la tierra”.

“Accedimos a contrato de preparación del suelo para plantar Jatropha, que eran irregulares respecto a los precios que pagaba el instituto por trabajos de roturación del suelo. Además, en el contrato de locación de la tierra decía que, de las 600 hectáreas, solo 400 eran de uso agrícola, sin embargo, los contratos de preparación del suelo se hacían por 600”, detalló Schiavoni.

En esa línea añadió: “había millones de irregularidades y, claramente ese sueño que tenía el gobierno de la renovación de convertir a Misiones en una provincia productora de biocombustible no se materializó. Nos costó a los misioneros un montón de plata y hoy no hay ningún solo litro de biocombustible producido en Misiones, bajo el amparo de este programa Jatropha”, manifestó el legislador.

“Son números enormes que salen del Instituto y, esto, que sale ahora de personas despechadas, o de alguien que decidió denunciar a quien era presidente, es solamente un botón demuestra lo que es el IFAI en el uso de los fondos públicos”, expresó Schiavoni.