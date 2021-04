Insólito: un candidato a diputado provincial tiene domicilio en Salta

POSADAS. Después de años de una casi total ausencia en la vida pública, el inefable abogado Sergio Bustos volvió al ruedo en la arena electoral y, nuevamente, su nombre quedó en el centro de una controversia. Es que el ex afiliado del PRO – Misiones, aparece en el padrón electoral de Salta, pese a postularse como candidato a diputado provincial en Misiones.

Hasta el momento, el Tribunal Electoral de Misiones informó sobre la presentación de las listas. Allí aparece Bustos y, al analizar el padrón electoral de Salta, surge la grosera irregularidad.

Incluso, en su perfil de la red social Linkedin, se describe como “Coordinador del Instituto de Derecho Internacional del Colegio de Abogados de Salta en Colegio de Abogados y Procuradores Salta”. En el perfil, muestra una foto suya junto al Toro de Wall Street en Nueva York.

La trayectoria de Bustos

De un perfil ubicuo, Bustos abrazó el macrismo en sus comienzos y fue candidato a intendente de Posadas por el PRO en 2007. Tiempo después, se alejó del PRO al conformarse la alianza Unión – PRO, allá por 2011.

Ya en 2016, cuando se conformó Cambiemos Misiones, Bustos renegó de la dirección del partido macrista en la provincia. Por entonces, en mayo de ese año, se arrogó la presidencia del frente Cambiemos en Misiones, con el aval de la justicia electoral provincial.

“Yo tengo el papel firmado, es lo que no me perdonan. Pero yo no les perdono que me hayan quitado el partido”, había declarado por entonces Bustos, apuntando contra los hermanos Humberto y Alfredo Schiavoni, hoy senador y diputado nacional por Misiones, respectivamente.

Lo cierto es que, por esa maniobra, la dirigencia del PRO acusaba a Bustos de estar ligado a la Renovación. Y de conseguir avales para romper el frente opositor. Al final, Bustos no se pudo quedar con el sello Cambiemos, que ese año, cosechó más de 200 mil votos en Misiones.

Como sea, Bustos sí consiguió fundar su partido provincial a instancias del Tribunal Electoral de Misiones, que preside el abogado renovador Rubén Uset. Fue el 17 de Agosto del 2017, en la Audiencia Pública de Reconocimiento del Partido Provincial “La Nueva Política” con el Nº 647.

Ahora Bustos vuelve al ruedo de la mano de este partido que cuenta con el respaldo del CEO de La Salada Misionera, Juan Luis Medina, un ex militar retirado, proveniente de Córdoba. Y deberá sortear el inconveniente de tener domicilio en una provincia y candidatearse en otra.

El 4 de Mayo, el TEM definirá la oficialización de listas a diputados provinciales, y el plazo para la sustitución a cargos provinciales.