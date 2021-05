Miguel Ángel Pichetto: “No creo en la tercera opción”

Conferencia de prensa del Senador Pichetto por su candidatura a Vicepresidente de la Nacion, en el salon Eva Peron del Senado de la Nacion, en Buenos Aires, Argentina, el 11 de Junio de 2019. Foto: Charly Diaz Azcue / Comunicacion Senado

Miguel Ángel Pichetto confió en las fortalezas de Juntos por el Cambio para vencer en las legislativas y descalificó cualquier otra alternativa opositora: “No creo en la tercera opción”, expresó el referente de Peronismo Republicano en declaraciones a la televisión nacional.

Sobre la postergación de las primarias para septiembre, tal como el Gobierno le prometió hace unos días a la oposición, Pichetto consideró que es una medida que “viola las reglas electorales”. Si bien manifestó que “no es grave en la medida que las elecciones se hagan en septiembre”, advirtió que “en este escenario basta que salgan tres o cuatro especialistas a decir que viene la tercera ola y que habrá multiplicidad de contagios en las colas” dentro de los centros de votación.

“Aunque no creo que ocurra y no debería ocurrir, en términos electorales sé que al Gobierno no le conviene un escenario a corto plazo, sino más bien llevar todo a noviembre. Esperemos que cumplan su compromiso”, manifestó el dirigente.

Por otra parte, Pichetto se refirió al armado interno de Juntos por el Cambio y abogó por la consolidación de sus componentes al aclarar que “tiene que haber un análisis político muy claro: tiene que estar el PRO, la Coalición Cívica, el radicalismo y el peronismo republicano”.

En ese sentido, y haciendo referencia implícita a los intentos de otros espacios de construir alternativas electorales por fuera de las dos principales alianzas políticas, como las encabezadas por Juan Manuel Urtubey y José Luis Espert, Pichetto fue contundente y señaló: “cualquier otra visión achica y resta. No creo en la tercera opción. La Argentina está parada claramente en un escenario de dos grandes coaliciones, una de centroizquierda y otra de centroderecha, y Juntos por el Cambio expresa lo segundo”.

Puntualmente, también se refirió al peronismo alternativo de Urtubey, quien hace unos días manifestó que no se unirá a Juntos por el Cambio: “Los resultados del peronismo de la tercera vía no han sido alentadores. En términos porcentuales, han tenido elecciones muy frágiles”.

Mauricio Macri “aún no está para jubilarse”

El exsenador también se refirió al ex presidente y dijo que “aún no está para jubilarse” y que tiene un “rol clave para conformar y consolidar el espacio opositor” y una “visión amplia”.



Al disertar de forma remota ante la Bolsa de Comercio de Córdoba, Pichetto dijo que “Macri está vigente en la política argentina. Aún no está para jubilarse”.



También explicó que para sacar adelante a la Argentina hace falta trabajar en consensos y acuerdos sobre los ejes de lo fiscal, del trabajo, de las exportaciones y de la “modernización” de las leyes laborales.