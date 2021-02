BUENOS AIRES. Mientras el escándalo de las vacunaciones VIP (Very Important Person, “persona muy importante” en inglés) sigue creciendo, el Auditor General de la Nación Miguel Ángel Pichetto consideró que los responsables detrás de la polémica “no vieron la dimensión de este tema”, y apuntó contra la flamante ministra de Salud: “Carla Vizzotti no podía desconocer lo que estaba pasando”.

En diálogo con Eduardo Feinamm en su debut por la pantalla de La Nación+, Pichetto consideró que la indebida distribución de vacunas y su consecuente administración son parte de un problema que se desarrollaba “con rechazo” en el resto del mundo. Para el dirigente del peronismo federal, desde el oficialismo, no anticiparon lo que podía ocurrir.

“Acostumbro a indignarme poco en la Argentina, porque no me sorprende”, reflexionó Pichetto, frente a la lista de personalidades y dirigentes kirchneristas que recibieron dosis de la vacuna rusa contra el coronavirus (Covid-19), a pesar de no cumplir con requisitos sanitarios establecidos por el mismo Gobierno.

En este sentido, Pichetto puso en duda que la actual ministra de Salud de la Nación no supiera sobre los múltiples casos de vacunación extraoficiales. “Son cuestiones de tipo ético. En otros lugares, concejales o legisladores han renunciado o les han pedido la renuncia”, dijo, sobre los inoculados del poder político.

Además, el Auditor General de la Nación indicó que “la Argentina tendría que tener 8, 10 millones de vacunas para estar vacunando como Chile”. “Pero eso no está ocurriendo, lo que preocupa a la gente”, subrayó.

Foto vía AS Argentina

Como detonó el escándalo de los privilegiados K vacunados

El escándalo de las vacunas VIP estalló el viernes pasado, cuando el periodista ultrakirchnerista Horacio Verbitsky dijera en declaraciones radiales que el entonces ministro de Salud Ginés González García le había facilitado la inmunización. Según el periodista de 79 años de edad, lo vacunaron en el Ministerio de Salud –y no en el Hospital Posadas-. Y no esperó un turno como el resto de los ciudadanos de la población de riesgo.

Luego de esta revelación, aparecieron decenas de otros nombres que accedieron a las vacunas Sputnik V sin que les corresponda. Lo que derivó en el desplazamiento de la cúpula de la cartera sanitaria. Este lunes el Gobierno nacional, tratando de recuperar algo de la credibilidad perdida, dio a conocer una lista de funcionarios vacunados de forma indebida.