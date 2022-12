POSADAS. El ex Ministro de Deportes, Rafael Morgenstern celebra el sobreseimiento en la causa por corrupción en su contra, que le iniciaran en Enero del 2021, por la presunta “autocompra” de 12 mil viandas por un valor –estimado por entonces– de $6,5 millones. Los hechos, que datan del 2016, podrían considerarse delitos previstos en los artículos 265 y 248 del Código Penal de la Nación, informaron por entonces los diputados provinciales Anita Minder y Jorge Lacour, junto a los ex diputados Gustavo González (MC) y Javier Mela (MC), con el asesoramiento del también ex diputado provincial, Germán Bordón.

Este lunes, el juez de instrucción nro. 6, Ricardo Balor consideró que no hay elementos suficientes para investigar al ex ministro obereño, denunciado penalmente por “negociaciones incompatibles” e “incumplimiento de deberes de funcionario público”. Dictaminó esto a pedido de la Fiscalía de Instrucción 6, que sostuvo que “los hechos no encuadran en el delito específico que se mencionó en la denuncia, o al menos, revisten circunstancia que tipifiquen el accionar de los funcionarios y que ameriten su persecución penal”

Cabe recordar que a fines de Enero del 2021, Morgenstern presentó su renuncia al cargo que ostentaba desde la gestión del, también obereño, ex gobernador Hugo Passalacqua, cuando se nacionalizó el escándalo por la licitación que ganara una empresa vinculada a su familia. Y en Julio de ese año, diputados provinciales de Juntos por el Cambio presentaron una denuncia penal ante la Fiscalía mencionada.

De acuerdo con la denuncia, siendo ministro de Deportes, Morgenstern se “autocompró” 12.000 viandas para repartir entre deportistas, entrenadores y organizadores de los Juegos Deportivos Misioneros, actividad promovida por el Ministerio que presidía y que, en 2021, por la pandemia se realizó de manera virtual. Así pues, de las 1.200 viandas, solo se usaron 600.

A los pocos meses de asumir, Morgenstern habría transferido a su padre (fallecido en 2020) las acciones de sus dos emprendimientos comerciales en Oberá: una pinturería y un restaurante.

Pero el 21 de Enero del 2021, en el Boletín Oficial se publicó el decreto 1531 del 29 de septiembre (del 2020), que da cuenta de la adjudicación por licitación a la empresa de Morgenstern de una orden para comprar 12.000 viandas por valor de 6,5 millones de pesos para repartir entre los participantes de los Juegos Deportivos Misioneros.

Las viandas que salieron de Oberá hacia otros puntos de la provincia, tenían un sándwich de jamón y queso, dos empanadas de carne, un agua saborizada, un jugo de naranja, una fruta, un alfajor de maicena y una barra de cereal. Un combo que cotizó a $541 pesos cada uno a septiembre del 2020.

Sin embargo, esta compra de la edición 2020 no fue la única que habría hecho Morgenstern como Ministro de Deportes al restaurante de su familia. En el Boletín Oficial del 3 de marzo de 2017 también se publicó otra operación similar, pero esta vez, en lugar de una licitación, fue una adjudicación directa de 4.000 viandas por valor de $415.000 (unos 26.000 dólares al cambio de entonces).

En aquel momento, oficialmente el restaurante era del padre de Morgenstern y de la esposa de su socio.

Por otra parte, el decreto 1610 de adjudicación directa es del 29 de noviembre de 2016, cuando Morgenstern aún no llevaba un año en el cargo de Ministro de Deportes.