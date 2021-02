POSADAS. Sumarse a la Renovación puede tener un costo político para dirigentes agrarios que impulsaron reclamos fuertes a la provincia y a la Nación, desde el famoso “tractorazo” del 2001. Pero eso no importa demasiado si se piensa que los dirigentes devenidos en funcionarios, logran reubicarse en cargos.

Tal es el caso de Roxana Argüello, quien se forjó un nombre dentro de APAM (Asociación de Productores Agropecuarios de Misiones). Y protagonizó protestas muy fuertes, como la toma del INYM en 2009. Sin embargo, luego se convirtió en diputada provincial. Más recientemente, fue nombrada funcionaria del IFAI (Instituto del Fomento del Agro y la Industria).

El pasado 3 de Enero, el presidente del IFAI, Marcelo Rodríguez –otro ex diputado renovador-, recibió a la mencionada Arguello, a Cristian Núñez y el flamante vicepresidente del instituto, Valdir Dos Santos, en lo que fue la primera reunión de los nuevos funcionarios. Al ex intendente de San Vicente, lo nombraron a través del decreto provincial 84/20. Y a Núñez y Arguello, los nombraron con el decreto 86/20.

Según fuentes consultadas, el giro copernicano de Argüello, que pasó de ser una dirigente agraria combativa a “la voz de la chacra en la Cámara”, fue pagado por el partido gobernante, con la designación en el IFAI. Casualmente, es un organismo en el que han recalado numerosos dirigentes renovadores. Y no precisamente, los de mejor imagen pública. Recordemos que el anterior presidente del IFAI, Ricardo Maciel, es uno de los imputados en la causa por el desvío de fondos –por un monto superior a los $200 millones-, en el malogrado Plan Jatropha.

Obviamente, Argüello jamás se refirió públicamente al escándalo de la Jatropha.

Exigía el mercado consignatario y la salida de Prietto del INYM

Sí, cuando era dirigente agraria, y se organizó la toma del INYM (Instituto Nacional de la Yerba Mate) en 2009, en reclamo por el incumplimiento de precios de la yerba y otros problemas que sufrían los productores, Argüello llegó a reclamar la salida del entonces titular, Luis Prietto.

Por entonces, Argüello era secretaria general de la APAM y desde la CAYA (Centro Agrario Yerbatero Argentino), el 11 de febrero del 2009 confirmaba que iban a reclamarle al entonces gobernador Maurice Closs, la creación del mercado consignatario de la yerba.

Pero, además, “otro tema va a ser el cumplimiento del precio. Y pedimos al gobernador que el presidente del INYM sea destituido de su cargo, porque no se cumplen los precios, los directores no trabajan como corresponde, los inspectores no hacen nada y cada vez que el productor pide algo el INYM dice que no tiene facultad”, rugía Argüello en aquella época, en diálogo con la prensa.

Sin embargo, como diputada renovadora, Argüello, no presentó proyecto alguno para crear el mercado consignatario de la yerba mate. Tampoco impulsó medidas para bajar la presión fiscal sobre la actividad yerbatera. U otros reclamos históricos del sector. Y cuando terminó su periodo, en diciembre del 2019, sólo estuvo algunas semanas sin cargo.