Uso no obligatorio del barbijo: “Desde abril pensábamos que tiene que ser opcional”, dijo Pianesi

POSADAS. Las cuatro emergencias sanitaria, epidemiológica, agropecuaria; la hídrica y la ígnea, no fueron renovadas por el gobierno de la provincia. Por lo tanto, el uso del barbijo o tapaboca, dejó de ser obligatorio en Misiones.

Sin embargo, el proyecto de derogación del uso obligatorio del barbijo o tapaboca comenzó a tratarse en Apóstoles. En abril, mediante un Proyecto de Ordenanza presentado por el Concejal de Activar, Juan Ahumada y aprobado por unanimidad, Apóstoles se convirtió en el primer municipio de Misiones en derogar el uso obligatorio del tapabocas.

En tanto, en la Legislatura Misionera, los diputados de la oposición también buscaron tratar el tema. En ese contexto, en el programa TVA, que se emite por Misiones Cuatro, el diputado provincial Ariel “Pepe” Pianesi (Juntos por el Cambio) declaró: “ya desde el mes de abril pensábamos que tiene que ser opcional, en la calle se veía que el uso del barbijo había disminuido considerablemente. Las actividades de todo tipo están habilitadas, entonces consideramos que debía modificarse la ley para que sea opcional el uso y no obligatorio”, expresó el legislador.

Y agregó: “al no renovarse cae la emergencia, si mañana tuviéramos una nueva emergencia, ya sea por Covid u otra enfermedad respiratoria, vuelve a estar vigente la obligatoriedad”, explicó Pianesi.

“No sé si tiene sentido insistir con la modificación de la ley porque el barbijo no es obligatorio en la provincia. Nosotros buscamos resultados y muchas veces proyectos que se presentan desde la oposición no son tratados, no se le da importancia”, expresó.

“Ya lo venimos diciendo hace tiempo que en las escuelas y vía publica el barbijo tiene que ser opcional”, precisó el diputado.