Acoso sexual en el Roque: habló la madre de una alumna

POSADAS. El Instituto religioso Roque González fue noticia este jueves, cuando un grupo numeroso de alumnas del segundo año iniciaron una sentada dentro del predio educativo para protestar por los hechos de acosos ocurrido dentro de la institución.

Este viernes, también tenía previsto realizar una sentada frente al colegio, pero finalmente se suspendió, según confirmó María, la madre de una alumna que asiste al Colegio Roque González.

“Hay padres que no permiten que se involucren las chicas entonces se ha suspendido todo, pero igualmente las chicas dentro del instituto van a hacer su sentada dentro de la institución como fue ayer”, declaró María en diálogo con este medio.

Consultada si su hija le había comentado lo que estaba sucediendo en el Colegio, respondió: “entre el lunes mi hija me comentó al pasar que había chicos que estaban sacando fotos a sus compañeras de colegio levantándole la pollera, pasó así como un comentario. El día miércoles, cuando vuelve de la institución, comenta lo que estaba pasando y me muestra los mensajes de WhatsApp que estaban circulando con las aberraciones, son chicos entre 13 y 15 años, no solo era comentarios de WhatsApp sino verbales, al pasar por los pasillos, al entrar al curso, los acosos fueron dentro de la institución”, declaró la mujer.

Asimismo, dijo que el acosó empezó a principios de año: “los chicos tenían burbujas, entonces no era constante el acoso, comenzó a surgir cuando volvieron las clases presenciales, cuando los chicos y las chicas van todos los días se potenció”, expresó.

En esa línea, detalló sobre los acosos: “fueron manoseos al levantarle la pollera a las nenas, como el colegio tiene pisos, los chicos se ponían bajo las escaleras con el celular y sacaban fotos, no solo a nenas del segundo año sino también a otras chicas de otros cursos”, relató María.