Denuncian a empresa de seguridad por suspensión ilegal y estafa

POSADAS. Una grave denuncia por estafa, violación de derechos laborales y de suspensión ilegal se conoció este miércoles de parte de un ex empleado de la firma CSM, una empresa que presta servicios de seguridad tercerizados en el Hospital Materno Neonatal.

En diálogo con MisionesCuatro, Víctor Batista reveló que el domingo último, cumplió con 12 horas de trabajo, pese que por ley, corresponden 8 horas, y al regresar a su casa, el lunes, se encuentra con la carta-documento de despido. “Cumplo funciones en el edificio viejo del Materno Neonatal y según la carta, yo supuestamente me negué presentarme a la base para un protocolo de Covid-19, lo cual no corresponde”, aseguró.

De acuerdo con Batista, le llegó un memorándum exigiendo que se presente en la base de CSM, “pero es algo que envían todos los meses a los trabajadores, para que firmen que recibieron un supuesto adelanto, que nunca existió”.

Foto ilustrativa

Flagrante estafa a los empleados

Según denunció Batista, todos los meses, los trabajadores de CSM son obligados a firmar un supuesto adelanto del sueldo, de unos 11 mil pesos, que jamás perciben. “Hace 5 años que presto servicio en esta empresa, y siempre trabajan con la misma modalidad. En ningún momento percibimos este adelanto y en la cuenta sueldo, no llegamos a percibir $22 mil. Ni siquiera cumplen con el convenio colectivo de trabajo (en materia de sueldos)”, disparó el trabajador.

“En ningún lado te dan más del 40% de adelanto del sueldo”, aseguró.

Repreguntado, Batista informó que los 120 empleados de esta empresa contratada para prestar servicios de seguridad en el Materno Neo-Natal, se encuentran en la misma situación. “Pero no lo denuncian porque la empresa los persigue. Les inventan casos, como lo hicieron conmigo”, lanzó.

Una empresa con llegada al poder renovador

“La empresa es Compañía de Seguridad de Misiones, y su testaferro es el gerente Fernando Sierra, quien es cuñado del ingeniero Carlos Rovira (presidente de la Legislatura de Misiones y conductor del partido gobernante en Misiones)”, denunció.

Por otra parte, Batista reveló que la empresa tercerizada aún no le depositó su sueldo, pese a que sus compañeros ya cobraron el 1º de Mayo. “No tienen cómo justificar el ‘adelanto’ por el que no me presenté a firmar”, lanzó.