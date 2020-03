Distanciamiento social: Operativos del dengue no lo cumplen en Posadas

POSADAS. En las campañas de concientización sobre el problema del dengue, organizadas por la Secretaría de Salud, Medio Ambiente y Desarrollo Humano municipal, no se cumplen con las recomendaciones de la OMS de evitar aglomeraciones y promover el distanciamiento social para que no avance la pandemia del Covid-19 (Novel Coronavirus u 2019-nCov).

Según vecinos que presenciaron un operativo ayer, las promotoras/es de salud, no contaban con barbijos y guantes. Son medidas de prevención necesarias, si se reúnen a más de 100 personas en un lugar, para realizar las recorridas.

Las palabras de la funcionaria

En diálogo con MisionesCuatro, la titular de la secretaria municipal aludida, Beatriz Lhea Alegre, justificó la modalidad contraria a la prevención del Covid-19. La funcionaria resaltó la importancia de la prevención del dengue, en zonas candentes, como Villa Sarita.

“Estamos en la trinchera cuidándolos a uds. y no nos queda otra que bregar por la salud de cada uno de los misioneros”, bramó la funcionaria ante la consulta de MisionesCuatro, sobre el incumplimiento de medidas de prevención contra el Covid-19, cuando se hace campañas sanitarias por el dengue.

De acuerdo con Alegre, “estamos más expuestos que los demás, pero tenemos las medidas de seguridad y bueno, es lo que nos toca”. Por otra parte, la funcionaria evadió la pregunta respecto de si se brindó barbijos a los promotores, en todos los operativos de prevención del dengue.

“Barbijos y guantes no te cuidan del dengue. Ahora tenemos otra situación por la que tomamos otras medidas de seguridad”, dijo Alegre, sin hacer mención a que se puede organizar los operativos cumpliendo con el distanciamiento social.

Vecinos mostraron que no se cumple con precauciones contra el Covid-19

Pese a los dichos de Alegre, vecinos de distintos barrios manifestaron a MisionesCuatro que en anteriores operativos, por ejemplo, este lunes en barrio Manantiales, los promotores no contaban con barbijos. Tampoco guantes. Y estuvieron aglomerados en escasos metros, mientras se organizaban las recorridas para concientizar a los vecinos, sobre la problemática del dengue.

Por otra parte, la funcionaria informó también que “en mi secretaría aparentemente dos promotoras probablemente se hayan contagiado de dengue en sus viviendas”.

