Nueva tarjeta SUBE diferenciada para personas con discapacidad y adultos mayores

La nueva tarjeta SUBE diferenciada contará con un código QR estático que estará vinculado a una cuenta, sirviendo como una tarjeta identificatoria para las personas mencionadas. La implementación de esta tarjeta busca garantizar la accesibilidad y facilitar el uso del transporte público para aquellos que no pueden utilizar la aplicación móvil o no tienen acceso a un teléfono.

Aunque no se dispone de cifras exactas, se estima que hay un gran número de personas en la ciudad que se beneficiarán con esta iniciativa. Según Falcone, se recibieron numerosos pedidos de personas con discapacidad que no podían acceder a la aplicación móvil, especialmente aquellos con discapacidad visual o niños que no utilizaban teléfonos móviles.

Para obtener la tarjeta SUBE diferenciada con el código QR estático, se brindará asesoramiento a través de las redes sociales o directamente en la municipalidad. Este servicio de asesoramiento permitirá a los interesados obtener la tarjeta y recibir la información necesaria para su correcto uso.