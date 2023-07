Oleros reclaman que hace seis meses no pueden producir ladrillos

POSADAS. Cristino Noguera, un olero de la Chacra 252, contó al móvil de MisionesCuatro que hace 6 meses no pueden producir ladrillo, porque la presidente de la comisión vecinal se lo prohíbe.

“Estamos parados ahora porque no nos dejan bajar tierra ni nos dejan trabajar la presidenta barrial, hace medio año ya”, comentó.

Respecto a los argumentos de la mujer señaló: “dice que es sucio, que la tierra no tiene que bajar. Siempre hay un argumento, siempre trae un problema. Aparte yo hace 20 años estoy acá trabajando”.

“A nosotros no nos quiere, a la otra olería no va a molestar. Hoy no estamos trabajando porque no nos deja. Nos hace problemas”, agregó.

“Necesitamos trabajar porque no tenemos otro rubro, otro ingreso, no tenemos nada y son unos cuantos”, comentó Noguera.

En ese sentido, dijo que este parate en la actividad afecta a unas seis familias que no tienen trabajo estable y debe salir a rebuscarse haciendo changas.