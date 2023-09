Piden que haya más control en el tránsito en la zona del Campus Universitario

POSADAS. Vecinos del barrio Madariaga, en la ruta 12, el kilómetro 7 y medio, a dos cuadras del campo universitario, están preocupados por la alta velocidad en la que circulan los vehículos, debido a que pueden causar accidentes.

Quien habló de esta situación-que ocurre todos los días- fue Hernán Opriel, en una entrevista brindada al móvil de MisionesCuatro. “Tanto motos como autos, camiones, todos pasan algunos más de 100 kilómetros por hora. Los carteles que están al lado del campus universitario marcan cuánto tienen que andar, pero falta control”, expresó.

“Falta algún móvil que se haga ver, por lo menos para que frenen, que respeten. Hay carteles de señalización, pero no se respeta. No sé cómo no hay pila de accidentes”, agregó.

Asimismo, dijo que hay muchos automóviles que cruzan el semáforo en rojo. “Hay algunos que pasan inclusive, calculo yo, más de 100 kilómetros por hora. Pero no hay nadie que le esté midiendo”.

Consultado si hay algún tipo de control, señaló: “se ve a la mañana que pasan dos o tres inspectores de tránsito caminando de la municipalidad. Control ninguno”, reveló el vecino.