Azara: Recalcan la importancia de los elementos de comunicación para la prevención de incendios

La provincia se encuentra en alerta extrema por incendios y el trabajo y la preparación de los bomberos para las intervenciones es fundamental.

En ese contexto, para saber cómo están llevando adelante esa labor, en el programa TVA, que se emite por MisionesCuatro, Eduardo Pérez habló con Leandro Carreras, jefe de Bomberos Voluntarios de Azara, quien al respecto comentó: “hace dos días tuvimos un incendio forestal, siempre tratamos de concientizar a las personas”.

Asimismo, contó que el fuego “se inició al costado de la ruta, ha subido a una chacra donde había un pinar, gracias a dios pudimos acceder rápido, gracias a la colaboración de la gente que dio el aviso y no pasó a mayores”.

Dijo que armaron una comisión de crisis para “tratar de ir previniendo lo que se avecina este verano y las cosas no pasen a mayores”.

La importancia de las herramientas de trabajo

Consultado si cuentan con los equipos necesarios manifestó: “faltan herramientas, vamos consiguiendo, van donando. Teníamos miedo de tener un accidente y no tener las herramientas adecuadas”, expresó.

Asimismo, hizo mención a los elementos de comunicación que fueron donados por el presidente de Activar Pedro Puerta: “se habló que era algo político, no fue con esa intención, fue la intención de ayudar al cuerpo de bomberos, sino no hubiera tenido comunicación con el resto del equipo y lo que es un incendio forestal y un cambio de viento. Eso significa la vida del Bombero y me puedo comunicar fácilmente”, expresó.