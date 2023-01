GUARANÍ. En su página de Facebook la Asociación Mutual Andrés Guacurarí (AMAG) que brinda el servicio de agua potable posteó que hace más de tres días no pueden normalizar el bombeo por no tener la energía suficiente por cortes y cuando vuelve el servicio no tiene calidad lo que hace que las protecciones térmicas de las bombas corten y no arranquen.

El día miércoles, la estación transformadora que cubre la zona de bombeo se “explotó y prendió fuego” señaló Débora, una vecina del lugar.

La situación de permanentes cortes de luz por varias horas en toda la localidad son recurrentes hace años. Y se acentúa más en estas épocas de gran demanda, lo que trae problemas económicos en comercios e industrias, y en los hogares, ocasiona la descomposición de alimentos. Asimismo, por las altas y bajas de energía se queman artefactos electrodomésticos.

Por otra parte, a esto hay que sumar que “el lago”, la reserva de donde se extrae agua, se está secando producto de la sequía. Ya está 50 cm, por debajo de su nivel.

En consecuencia, la AMAG está colapsada en a abastecer a los casi mil socios y usuarios de la comuna.

Este jueves por la mañana, integrantes de la Mutual pidieron reunión urgente con el Presidente de la Cooperativa Eléctrica Limitada Oberá (CELO) para pedir solución al problema de la planta de extracción de agua.

Por la Mutual participaron de la reunión, su Presidente Adrián Verón, el Tesorero Héctor Fuglistaler, el Secretario Manuel Pérez y el Vocal “Cacho” Sosa. En tanto, por la CELO estuvieron el Presidente Juan Antolich, el Ingeniero Marcos Sartori y el Tesorero Alfredo Rockenbach. En el cónclave acordaron cambiar la potencia del transformador y “trabajar” en el tema. Y dar solución para el bombeo de agua.

Por Javier López, corresponsal de MisionesCuatro en la zona centro