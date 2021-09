En Misiones “hubo una catástrofe educativa” y el gobierno no da una “respuesta concreta” al pedido de presencialidad completa

POSADAS. Para Amalia Faut y los padres organizados por la educación en Misiones, en 2020 hubo una “catástrofe educativa” en Misiones, por las clases no presenciales en un contexto en el que “la virtualidad no es una realidad” en muchos municipios. Luego de la importante movilización de este domingo en la Costanera de Posadas, la vocera del grupo que reclama por clases presenciales completas, anticipó que, de no haber respuestas, volverán a movilizarse en Misiones.

En diálogo con MisionesCuatro, Faut reveló que en la reunión que mantuvieron con autoridades educativas, se les preguntó a los funcionarios por qué la provincia no adhirió a la medida de reducir la distancia social entre alumnos, de 150 a 90 cm., lo que, en la práctica, habilitaría a una mayor cantidad de alumnos en las aulas y un incremento en el porcentaje de chicos con clases presenciales completas.

“La semana pasada tuvimos una reunión con diferentes autoridades de la educación de la provincia. Les preguntamos por qué no adhieren (a la reducción de la distancia social en las escuelas) No hubo una respuesta concreta. Sí nos dieron porcentajes de contagios en las aulas, que son muy bajos. Por esos números no es la razón (por la que Misiones no adhirió al decreto nacional) No tenemos al día de hoy una respuesta clara”, sostuvo Faut, en diálogo con MisionesCuatro.

“Nos hablaron de la variante Delta. Pero, se van a hacer viajes de egresados, lo que nos parece buenísimo. Eso también, pese al escenario de la variante Delta”, lanzó Faut, poniendo de relieve la doble vara del gobierno educativo, que permite los viajes egresados pero no favorece el incremento de los chicos con clases presenciales.

En esta línea, Faut se lamentó: “Al final, siempre dejamos a la educación por último. (A la educación) le están pidiendo más protocolos y al resto de las actividades se flexibiliza casi todo”, insistió.

“Ayer tuvimos una convocatoria muy grande. Sabemos que el gobierno tiene intenciones de volver a la presencialidad completa pero no nos han dicho cuándo y en base a qué criterio”, advirtió Faut, quien recalcó que “hay algunas escuelas que han vuelto a la presencialidad plena porque la infraestructura permite el metro y medio (de distancia entre alumnos) Pero con otras escuelas, no son capaces. Si bajamos a 90 cm vamos a lograr que todos los chicos vuelvan a clases”, sostuvo la mujer.

Asimismo, la vocera de los Padres Organizados, anticipó que habrá nuevas protestas, si el gobierno no avanza a un incremento de la presencialidad educativa. “Estamos esperando una respuesta después de la marcha de ayer. Y si no, volveremos a movilizarnos”, prometió.

“La educación volvió a ser importante para las familias misioneras y las argentinas en general”, subrayó Faut, para quien el reclamo del grupo es por la presencialidad y una mejor educación para nuestros hijos. “La educación tiene que ser una prioridad. Tiene que ser lo último en cerrar y lo primero en abrir. Por lo cual no puede estar atada a la vacunación”, reflexionó Faut, ante la consulta sobre si el grupo se plantea además, reclamar que avance la vacunación antiCovid para menores en Misiones.

“Los chicos tienen que estar obligatoriamente en las escuelas durante una parte del día, tienen que formarse como personas y como ciudadanos”, enfatizó Faut.

Por otra parte, Faut dejó en claro que la valoración que hacen respecto de la educación no presencial que se implementó en Misiones en 2020, es muy negativa. Fundamentalmente, por la deficiente conectividad que padece Misiones. “El año pasado fue una catástrofe educativa lo que pasó. Se ahondó la brecha social y educativa en todo el país y en Misiones aún más. La virtualidad no es una realidad para la mayoría de los misioneros. Hubo chicos que no se educaron”, alertó.

“El 2021 empezó de una manera diferente. Con una bimodalidad que en el mejor de los escenarios era una semana en la escuela y otra no. Pero para algunos chicos fue sólo un día a la semana (de clases presenciales) y se rompió la rutina educativa del chico. Por un contacto muy reducido con la maestra y compañeros”, lanzó Faut.

“Eso socialmente perjudicó muchísimo a los chicos. Generó muchísimas brechas dentro del mismo grado. Y educativamente no permitió que se construya el conocimiento necesario. Si pensamos que la educación es una construcción entre maestro, alumno e insistitución, cuando ese (proceso) se da pocas veces a la semana y en cortos momentos del día, no podemos pensar que sellegue a un buen fin”, reflexionó.

Por otra parte, Faut aclaró que “los docentes hicieron lo mejor que puidieron con las herramientas –en algunos caso– muy escasas que tenían. Esperamos cerrar el año con el 100% de la presencialidad, para el bien de todos”, precisó la vocera de Padres Organizados. Y agregó: “No creo que los docentes quieran seguir con la bimodalidad. Es el doble del trabajo para el docente”, dijo.

Sobre el final, Faut dijo que mantienen contactos con las autoridades, aunque son más bien escasos. “Pedimos audiencias con todos los niveles educativos. La semana pasada, después de un año, nos recibieron. Esperamos tener alguna respuesta, más aún con los anuncios respecto a los egresados. Si no, volveremos a convocarnos”, manifestó.

“Al día de hoy no tenemos ningún material, porcentajes o relevamientos (sobre el proceso educativo) No hay problema que se pueda solucionar si uno no lo mide”, sentenció.