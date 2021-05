Exclusivo: el relato de la primera mujer en denunciar al Juez de Iguazú

POSADAS. Tras el escándalo que desataron las denuncias por acoso y abuso sexual contra el juez de Familia y Violencia Familiar de Puerto Iguazú, Pedro Fragueiro, Marina se animó a contar su historia. Fue la primera en formalizar la denuncia contra Fragueiro.

Ella conoció a Fragueiro en su función de responsable de los arbitrajes de la Unión de Rugby de Misiones. La chica, que tenía 18 años, se acercó a la institución para incursionar en el referato y allí padeció los acosos de Fragueiro.

“Fue en 2017. Me lo tuve que topar”, contó Marina. El primer comportamiento llamativo que tuvo Fragueiro con la joven, fue pedirle una foto de cuerpo entero. “Le pasé una foto con la ropa de jugadora. Pensé que quizás era para ver mi talla o si estaba en condiciones físicas”, detalló. Ahí, empezaron los mensajes fuera de lugar, “a los que nunca respondí”, señaló.

A la semana, se encontraron en una cancha, en Posadas. Según la joven, Fragueiro se ofreció a llevarla al club donde debía dirigir. En el viaje, repentinamente, le pide un beso. “Me quedé helada. Le dije que él tenía esposa e hijos de mi edad… frena el auto, me agarra la pierna y se sube encima mío”, contó.

“Soy alguien muy prepotente que no se queda callada, pero en ese momento, no sé cómo explicar pero me quedé congelada por el temor. Uno no sabe cómo actuar en esos momentos”, reflexionó. “Hasta que reaccioné y me puse a gritar”, agregó.