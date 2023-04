“Estamos como en el 2001”, advirtió una comerciante

POSADAS. La subida del dólar ha afectado significativamente a los comerciantes de la Placita del Puente, quienes han tenido que ajustar los precios de sus productos varias veces en un solo día, según una entrevista realizada por el móvil de MisionesCuatro a Berta Peralta, una locataria del lugar.

Peralta señaló que los proveedores están presentando nuevas listas de precios con aumentos del 10 al 15%, lo que ha obligado a los comerciantes a modificar los precios de sus productos hasta tres veces al día. Además, las ventas han disminuido considerablemente, ya que la gente sabe que los precios suben constantemente y no tienen suficiente dinero para realizar compras.

“Estamos como en el 2001”, dijo Peralta, refiriéndose a la crisis económica que golpeó al país hace más de dos décadas. “Las ventas están tranquilísimas. Bajó cualquier cantidad. No hay plata, no alcanza. Tenes que abrir y vender, sino no subsistís”, agregó.

La situación ha llevado a una gran incertidumbre entre los comerciantes de la Placita del Puente, quienes se enfrentan a una situación económica difícil. A medida que el dólar sigue subiendo, muchos temen que la situación empeore aún más y que sus negocios no puedan sobrevivir a largo plazo.