La carne registra baja demanda y aumentos del 10%

La carne vacuna registra poca demanda y aumentos del 10%. Así lo afirmó, Abel Motte, empresario de la carne en una entrevista al móvil de MisionesCuatro.

“Tuvo una caída muy importante en el mes de enero, muy grande, buscando el que se acomode el precio en relación a oferta a demanda”, explicó.

“Ahora en estos días hubo una suba, no como la de enero, no se han recuperado los valores de enero, me parece que es bueno porque el bolsillo del consumidor no alcanza, la realidad es esa. La suba es 10% en general”, agregó.

Con respecto a los tipos de carne que prefiere llevar el consumidor señaló: “hay un corrimiento hacia pollo y cerdo, el cerdo está más accesible, el pollo más aún y un corrimiento en cortes, de llevar una chuleta de novillitos llevan una chuleta de vaca”, explicó Motte.

Y agregó: “el consumidor está apretado y el comerciante, más aún, porque están pasando cosas raras, abusos materia impositiva, que les genera costos ocultos que los van a fundir”, expresó.