Previo a las fiestas, la carne registró aumentos menores al 10%

POSADAS. Gustavo Betancourt, encargado del Mercado Solidario, repasó los precios del asado y se refirió a la demanda, de cara a las fiestas de navidad y año nuevo.

“Creo que la carne no va a escapar a los movimientos de precios que se vienen produciendo en los demás artículos, por el momento todavía no tenemos grandes aumentos, si pequeños, tanto en la carne vacuna como en los productos derivados del pollo, no llega al 10% todavía. Creo que estamos dentro de unos lindos márgenes de aumento, digamos que por lo menos nos va a ayudar a no remarcar demasiado para la gente”, declaró Betancourt al móvil de MisionesCuatro.

“Estamos en una semana y media de Navidad y la carne más buscada es el asado, así que la gente venga con tiempo, que haga un lugarcito en el freezer y vaya comprando porque la semana que viene seguramente va a costar conseguir”, añadió.

Por último, contó cuanto sale un asado para cuatro personas, “dos kilitos de asado estaríamos hablando en seis mil pesos para redondear y un kilito de chorizo más o menos en siete mil quinientos”, explicó.