La CEEL incumple la ley de electrodependientes y se desentiende sobre la situación de un niño con riesgo de vida

ELDORADO. Un escándalo mayúsculo estalló este jueves en Eldorado, con la denuncia de Soledad Gómez, la madre de Juan, un chico incluido en el Registro de Electrodependientes de Misiones, quien aseguró que la Cooperativa Eléctrica de Eldorado (CEEL) no sólo corta el servicio de energía constantemente y durante varias horas, sino que, además, se desentiende de la obligación de facilitar un generador para que el chico no sufra una crisis, toda vez que cortan el servicio que es vital.

En diálogo con el Noticiero Central de MisionesCuatro, Gómez cargó contra el presidente de la CEEL, Rubén Kobler, porque este le habría dicho que la responsabilidad por los cortes de luz es de EMSA, por lo que le recomendó reclamar a la empresa provincial y no a la Cooperativa.

“El sábado, en mi domicilio del kilómetro 6, cortaron la luz de 13 a 19 horas. Es caótico, no sabía qué hacer, y tengo que tratar de llevar eso”, contó Gómez a este medio. Y agregó: “Mi nene estuvo internado. En junio hice todos los trámites y en agosto presenté todos los papeles ante la cooperativa pidiendo un generador”.

Sin embargo, la respuesta de la CEEL generó asombro e indignación. “Me dijeron que no estaban enterados” que estaba amparado “por la ley de electrodependientes. Tengo todos los papeles que se presentó”, insistió la mamá de Juan.

En la CEEL, una empleada le habría dicho a Gómez, “no estoy enterada de nada de eso y corre por cuenta de los familiares”

“Cuando cortan la luz media hora una hora de noche, lo tengo que despertar y sacarle la máscara, es desesperante. Están cortando varias veces al día, el sábado cortaron 7 horas, el domingo 4 horas”, detalló Gómez sobre la dramática situación que viven con su hijo.

En ese contexto, Gómez se comunicó con Rubén Kobler, el presidente de la CEEL “y me respondió ‘sé la situación tuya, pero no es problema de la cooperativa sino de EMSA. El 70% de los cortes que hay en Eldorado es culpa EMSA. Andá a reclamarle a EMSA, porque nosotros no tenemos nada que ver’. En vez de decirme ‘te vamos a mandar un generador para tu hijo’”, se quejó Gómez, sobre la insólita respuesta de Kobler.

Pero esto no fue todo. Desde la CEEL, “ayer me mandaron una factura diciendo que tengo una deuda de $157 mil, de Agosto a Enero. Entonces le mandé un mensaje (al Ministro de Salud Oscar) Alarcón y él me dijo que ‘no tenés que pagar nada porque el nene está inscripto y es ley. La cooperativa se tiene que hacer cargo de darte un generador’”, reveló la mujer sobre el apoyo del ministro eldoradense contra la flagrante violación de la norma en la que estaría incurriendo la CEEL.

Cuando no hay electricidad en su casa, Juan “se desespera porque es un niño que quiere seguir viviendo, quiere respirar”, expresó su mamá a este medio.

Según Gómez, su hijo tiene “obstruidas las vías respiratorias”, porque padece “diabetes, obesidad mórbida, malformaciones de huesos y cardiopatías. Los médicos me dijeron que, si siguen los cortes prolongados tenés que llevarlo al hospital (Samic de Eldorado), pero tengo que tener un medio para llevarlo”, aclaró la mujer. Y añadiendo que con los cortes, pierden la insulina que necesita su hijo.

“El equipo que Juan necesita, cuesta $102 mil. Pero además, por su malformación, necesita una zapatilla ortopédica. Y nos dieron un presupuesto de $88 mil, porque dicen que los mandan a hacer a Buenos Aires. Y eso fue hasta el mes de Noviembre. Juntamos la plata y ahora me pasaron otro presupuesto. Nos sale $172 mil una zapatilla ortopédica”, confió Gómez, sobre la dramática situación que viven con su hijo.

Juan tiene una pensión, pero no me alcanza, porque “tiene una dieta estricta. Tengo que pagar el agua, tratar de comprar los medicamentos para él, para la diabetes, la glándula tiroides y la presión arterial”, añadió.

Por último, Gómez reveló que desde la CEEL le enviaron una segunda boleta y le exigen que “regularice su situación, en 48 horas, porque si no, me iban a cortar la luz e iban a accionar judicialmente. Ayer fui a hablar con Kobler y no fue a la Cooperativa porque había protestas, porque la gente está cansada de los cortes de luz”, sentenció.