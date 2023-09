La lucha de Ciro Barrios: en busca de esperanza y apoyo en medio de una enfermedad degenerativa

En medio de un desafiante camino de tratamiento médico, Daiana Cantero, madre de Ciro Barrios, compartió las difíciles etapas que enfrenta su familia. Ciro, de apenas siete años, está luchando contra una enfermedad degenerativa que lleva dos cirugías y una incierta espera de resultados de biopsias.

Daiana expresó: “Ciro lleva su segunda cirugía. Por el momento no se lo va a tocar porque estamos esperando una biopsia. Se le había hecho una que no salió bien. Ahora Ciro no está tolerando la medicación.”

Para obtener atención médica especializada, Ciro se atiende en el Hospital de Pediatría Dr. Fernando Barreyro de Posadas, lo que implica viajes frecuentes para la familia. Daiana explicó: “Viajamos a Posadas dos veces y estamos yendo a Eldorado una semana donde hace la kinesiología.”

La enfermedad que afecta a Ciro se caracteriza por la aparición de tumores en los huesos, que causan molestias y requieren un tratamiento constante. “Es una enfermedad que le salen unos tumores de huesos. Si tocas son duros y de tanto crecimiento toma filo el hueso en la piel. Le molesta”, describió Daiana.

La familia está luchando contra esta enfermedad durante tres años y recientemente celebraron el séptimo cumpleaños de Ciro. Sin embargo, la rutina de vida de Ciro cambió significativamente debido a la medicación y la necesidad de tratamiento médico constante. “En su momento tenía mucha contención y cuidados y ahora, desde que esta medicado, cambio la rutina de vida. Se va a la escuela los días que está bien. Tiene una maestra domiciliaria”, dijo la madre.

La enfermedad tuvo un impacto emocional en Ciro, causando decaimiento y dificultades en su educación. Daiana señaló: “La enfermedad lo deprime y genera decaimiento.” Para ayudar en su educación, Ciro cuenta con el apoyo de maestros tanto en la escuela como en casa.

En cuanto a la situación económica de la familia, Daiana compartió que su esposo trabaja en carpintería, pero las ventas son irregulares. Los costos de la medicación de Ciro y su alimentación especial representan una carga financiera significativa. “Él toma su medicación que sale 8500 por semana. Toma una leche especial que pagamos por semana 27 mil pesos. No contamos con obra social”, dijo Daiana.

A pesar de estos desafíos, la comunidad local brindó apoyo en la medida de lo posible. El municipio ha colaborado con la venta de empanadas, y los pasajes para los viajes médicos fueron proporcionados. “El municipio me colabora para la venta de empanadas. Los pasajes me enviaron y me ayudó bastante”, agradeció Daiana.

La lucha de Ciro continúa, y la kinesiología desempeña un papel crucial en su tratamiento. Daiana enfatizó: “Donde deja de hacer kinesiología, el cuerpo queda duro. Necesita estar en constante movimiento y haciendo ejercicios”.

La historia de Ciro Barrios es un recordatorio conmovedor de la fortaleza de una familia que enfrenta dificultades médicas y económicas con amor y determinación. La comunidad local ha demostrado su apoyo, pero la familia sigue necesitando ayuda para asegurar el bienestar de Ciro y su tratamiento continuo.

Donaciones al CBU de Mercado Pago: 0000003100048725258058