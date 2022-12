Las precauciones que hay que tener al momento de ingresar al agua

POSADAS. Franco Bacigalupi, el Director de Seguridad Acuática de la provincia, habló con el programa TVA que se emite por MisionesCuatro y mencionó, entre otros temas, de la importancia de sumar guardavidas, debido a la cantidad de personas que ingresan a refrescarse en los días de mucho calor: “se habilita la temporada de verano, hoy lo hacen a las 16 y 30 en el Balneario Costa Sur. Con toda esta cantidad de gente que va a ingresar y que está ingresando, que se aboca a los ríos y balnearios, hay que sumar más seguridad y guardavidas”, expresó.

Además, alertó sobre el ingreso a lugares no habilitados: “zona de Laurel o en cercanías a la Avenida Centenario se suele ver gente que ingresa, también en Mártires. Es algo cultural, la gente cree que, como tiene el agua detrás o enfrente de la casa es parte de la casa e ingresa. No tienen magnitud del riesgo que corren y más si no tiene noción de nadar, o creen tener”, declaró.

Asimismo, instó a “tratar de ingresar a lugares habilitados donde tengan guardavidas, por lo menos para pasar un buen día y volver tranquilos a la casa”, manifestó Bacigalupi.