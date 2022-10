Misiones con el peor desempeño en las pruebas Aprender y una diputada pide “nuevas formas de enseñar la educación disruptiva”

POSADAS. Este viernes, en la Cámara de Representantes de Misiones, tendrá lugar el Foro Pedagógico Internacional, organizado por el municipio de Posadas y el gobierno provincial, por lo que funcionarios y diputados de la Renovación K, salieron a destacar la iniciativa que se desarrollará desde las 9 a las 17 hs., y a defender el modelo educativo de la provincia, que está en jaque sobre todo desde la difusión de los resultados de las pruebas Aprender, que la ubican como la de mayor retroceso en Lengua y la segunda peor en Matemática, a nivel país.

Una de las dirigentes de la Renovación K que habló del Foro y del modelo educativo “misionerista” fue la ex rectora del Colegio Santa María y actual diputada provincial, Sonia Rojas Decut, quien no ahorró eslóganes y frases hechas para ensalzar los supuestos logros de la provincia en educación.

“Pilares como la innovación, la inclusión y la equidad” en una provincia con serios retrocesos en lecto comprensión

“Intencionalmente, se eligió la Cámara de Representantes (para la sede del Foro) donde se sancionan leyes que garantizan la calidad educativa para todos los misioneros. Hablábamos de pilares como la innovación, la inclusión y la equidad. Para esta provincia, la educación es una sola, educación pública de gestión estatal y privada”, opinó Rojas Decut, sin hacer ninguna mención a los catastróficos resultados de las pruebas Aprender, que muestran preocupantes retrocesos en los desempeños académicos de estudiantes misioneros en las materias troncales.

“Vamos a generar este espacio, donde la comunidad educativa, con máximos exponentes de la pedagogía, podamos reflexionar. Y sobre todo, buscar nuevas formas de enseñar ante los nuevos desafíos que nos plantea la educación disruptiva, que es la bandera que viene llevando la provincia”, sostuvo Rojas Decut, en diálogo con el Móvil de MisionesCuatro, sin mencionar qué desafíos plantea la “educación disruptiva” o incluso, qué es o en qué consiste esa propuesta educativa.

Llamamiento a una “nueva” pedagogía para Misiones, “ya que somos los embajadores de esta educación disruptiva”

En esta línea, Rojas Decut puso de relieve el trabajo “sobre todo con la comunidad, buscar generar espacios donde los docentes puedan participar y podamos reflexionar, construir conocimiento y reinventar la didáctica y la pedagogía que utilizamos”, lanzó la diputada, claramente a favor de la reforma que impulsa el Ministro de Educación, Miguel Sedoff, con la modificación del Régimen Académico Marco (RAM) que incluye la supresión de los aplazos y del alumno libre por inasistencias, y que postula que se podrá promocionar el año o el grado, con el 40% de las materias desaprobadas o previas.

La diputada renovadora K prosiguió con una retahíla de frases vacías para defender una “nueva” pedagogía para Misiones que se basaría en “pensar nuevos métodos y… y… contenidos. Ya que somos los embajadores de esta educación disruptiva, que, con su ecosistema, dado por la Escuela de Robótica, el modelo de Secundaria de Innovación que es nuestra formación de perfiles jóvenes que… tienen… un liderazgo emprendedor… eh… el Polo TIC (Tecnologías de la Información y Comunicación) que forja el talante emprendedor. Y el Silicom, viene llevando a nivel regional un fuerte liderazgo en lo que significa la transformación educativa”, lanzó Rojas Decut, aunque resulte inexplicable un “liderazgo educativo” cuando hay retrocesos marcados en el aprendizaje de lengua y matemática.

“Un modelo de desarrollo que tiene sus bases en la educación” con lapidarios resultados en las pruebas Aprender

No obstante, Rojas Decut continuó empleando los eslóganes educativos del gobierno de la Renovación K, en su ponderación del proyecto “misionerista”. “Hay una fuerte apuesta en la provincia en ciencia, investigación, no sólo para el desarrollo que tiene que ver con la innovación tecnológica”, opinó la diputada. Y agregó, utilizando incorrectamente –por reiteración– una forma verbal: “Buscamos no solamente el uso sino también el desarrollo de las nuevas tecnologías, sino también (sic) la investigación aplicada para agregar valor a nuestras cadenas productivas”.

“El potencial que tiene Misiones hace que sea la provincia más emergente del país. Sin dudas, estamos buscando y apostando a un modelo de desarrollo social, de desarrollo económico, que tiene sus bases en la educación, en la innovación tecnológica y en la economía del conocimiento”, remató la diputada provincial, en opiniones que poco o nada tienen que ver con los resultados educativos que mostraron las pruebas Aprender.

Según se difundió a nivel nacional a principios de Julio Misiones es la provincia que más retrocedió en el aprendizaje de Lengua, con un – 25,1% al comparar los resultados de las pruebas Aprender de 2018 y 2021. Y es la segunda peor en Matemática, con una caída del – 8,1% (entre 2018 y 2021) en los niveles de aprendizaje de los alumnos misioneros.