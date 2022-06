“Nunca es bueno que los chicos sigan pasando de año sin aprender”, advierten

POSADAS. De acuerdo con una investigación sociológica de Argentinos por la Educación, Misiones es una de las provincias con peor desempeño educativo, con apenas 6 de cada 100 estudiantes, culminan los niveles primario y secundario en el tiempo teórico esperado y con conocimientos suficientes en Lengua y Matemáticas.

Sobre este problema, la psicopedagoga Camila Cortínez habló con el programa Previa Informativa, insistiendo en que se debe a diversos factores. “Los beneficios de cuna, el contexto donde nacen, donde están insertos, las oportunidades que se les brinda para superar las dificultades, siempre tienen que ver”, analizó Cortínez sobre los factores que inciden en el mal desempeño educativo.

Además, Cortinez admitió que “podemos hablar de las cuestiones alimentarias. La falta de recursos, la falta de todo, no sólo no poder asistir a la escuela, sino también, alimentación, acompañamiento, escucha, son todos factores que pueden influir en el desarrollo intelectual de los chicos”, puntualizó.

En esta línea, Cortinez aclaró que numerosos estudios y teorías demuestran que la falta de alimentos incide en la capacidad y desarrollo intelectual de todo ser humano. Ello independientemente de la edad. “Hay varios desarrollos y teorías que (muestran) que ninguno de nosotros podemos dar nuestro mejor potencial si tuviésemos hambre”, planteó.

En ámbitos rurales, “los chicos, muchísimas veces van no tanto por lo pedagógico. Sino porque las viandas que les dan es el único alimento que reciben en el día”, agregó la psicopedagoga.

Cómo impactó la pandemia del coronavirus en la educación

Según Cortínez, la pandemia del coronavirus y la necesidad de implementar clases no presenciales, donde las familias debían acompañar del proceso educativo, incidió en una caída en el rendimiento educativo de los chicos. “Se vieron agravadas las dificultades de aprendizaje. A consulta (psicopedagógica) nos llegan muchísimo más chicos que antes porque los padres no estaban preparados para abordar las problemáticas pedagógicas a las que se tuvieron que enfrentar en estos dos últimos años”, reveló Cortínez.

“Las consultas aumentaron muchísimo y más que nada en Lengua y Matemática. Son materias prioritarias. Uno prioriza que el chico sepa leer y escribir, y las operaciones (matemáticas) básicas”, insistió la especialista.

Asimismo, Cortínez remarcó que la tecnología llegó para quedarse, pero tuvo un efecto negativo porque no todos los chicos tuvieron la conectividad adecuada para las clases virtuales.

El problema de flexibilizar los criterios para pasar de año

Por otra parte, ante la consulta de Previa Informativa respecto de la decisión de algunas provincias de flexibilizar los criterios de evaluación, permitiendo más materias previas para que los alumnos pasen de año, Cortínez fue más bien crítica. “Cada vez hay más chicos que repiten, o como tienen muchas previas, terminan dejando en 4º o 5º año, por las previas. Pero me parece que sirve el sistema de las previas. Cuando hablamos de 5 o 6 previas, no le dejamos ningún beneficio. Cuando el chico tiene que repetir, lamentablemente tiene que repetir. Y en el año puede tener una continuidad pedagógica mejor”, ponderó.

Resaltando que “cada caso tiene que ser evaluado”, la psicopedagoga consideró que “nunca es bueno que los chicos sigan pasando de año sin aprender. Lo más importante es que aprendan. Si no llegan a la secundaria y muchos chicos no saben leer ni escribir. No saben las tablas. Y ¿cómo logra uno que se desempeñen de una forma correcta o puedan aspirar a un trabajo si no están teniendo estas habilidades tan esenciales para la vida diaria?”, sentenció.