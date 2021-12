Padece una discapacidad tiene a tres niños y el Iprodha le exige dos garantes o pierde una vivienda

POSADAS. Un pedido público de una familia con tres niños pequeños vuelve a exponer un rasgo mercantilista del Iprodha (Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional), que hace varios años se maneja como una inmobiliaria comercial más, con recursos del Estado, según denuncian varios damnificados.

En este caso, se trata de un hombre que padece una discapacidad y tiene a tres pequeños a su cargo. Junto a su pareja, alquilan una vivienda en la Chacra 100, pero no puede continuar en el lugar, por el elevado alquiler. Según confió a MisionesCuatro, el día 8 de diciembre, vence su contrato de alquiler, debe dejar el inmueble y se queda en la calle. Por lo menos, desde Agosto, está solicitando formalmente una vivienda al Iprodha.

Orozco estuvo haciendo peticiones a la Coordinadora de Tierra y Hábitat, Luciana Skromeda, al Defensor del Pueblo, Alberto Penayo y al Iprodha, que preside Santiago Ros, para conseguir una vivienda social, pagar las cuotas correspondientes y lograr una mejor calidad de vida para sus hijos. Pero en el Iprodha “me piden dos garantes y por la situación actual, nadie quiere salir de garante”, contó.

En el Iprodha, “me dijeron que primero le cobran al garante y después tengo que pagarle yo al garante. Ahora me piden dos garantes para llegar al monto que piden ellos, que es de 75 mil pesos. Pero soy pensionado, la única entrada que tengo es la pensión y el salario de los chicos (AUH)”, reveló Orozco, quien sostuvo que hasta se han engripado “por buscar la comida al comedor” este año.

Ante la consulta de este medio, Orozco señaló que en el Iprodha, este miércoles, le dijeron que no puede acceder a una vivienda para personas con discapacidad. “Me dijeron que no. Que esta es mi última oportunidad. Si no consigo los garantes, me dan de baja la casa. (En Iprodha) no me quieren dar, en seco me dijeron, si no consigo los garantes, chau”, manifestó.

Sin soluciones en Defensoría del Pueblo y la posibilidad de vivir en la calle

“Toqué todas las puertas. En Defensoría del Pueblo me dijeron que no le cobran al garante. Que si yo no pago, le cobran al garante. Pero cómo no voy a pagar 2500 pesos (de cuota para una vivienda social) No sé por qué me ponen tantas trabas”, sostuvo Orozco.

En cuanto a su futuro inmediato, después del 8 de diciembre, Orozco aseguró que de quedarse en la calle, “voy a sacar un nylon y me pondre en la vereda. Diciembre es largo. ¿Cómo hago para llegar a Enero? La necesidad es grande”, sentenció.

Según consta en la nota presentada a Skromeda (26 de Octubre), le habrían respondido que pase por el Iprodha en Av. Roque Pérez y Buenos Aires, el 27 de Octubre. Y este miércoles, el Iprodha, como si fuera otra inmobiliaria, le impuso el requisito del doble garante.

Cabe recordar que el Iprodha manejará en 2022, un presupuesto de $ 18.027.909.000. Según el Presupuesto 2022, aprobado en la Cámara de Representantes, el organismo que maneja Santiago Ros, recibirá un incremento del 24,51% respecto del presupuesto de este año. Aunque esto implica una reducción respecto al 2021, porque la inflación de este año, superaría los 50 puntos.