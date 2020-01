Relanzaron el Programa Hambre Cero, pero no tendrán datos hasta Marzo

POSADAS. Facundo Galeano, subsecretario de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, anticipó que la gestión “viene con otra impronta y con otras ideas” y la tarea que vienen realizando hace 2 semanas desde que asumieron su gestión, tiene que ver con hacer un relevamiento de los números específicos de niños que han podido revertir su situación nutricional y aquellos que están por incorporarse.

Con respecto a este tema, reconoció que “han iniciado el diálogo con el Ministerio de Salud, con el que estaremos trabajando para este primer trimestre datos reales sobre la cantidad de niños que han accedido al programa y los que serán incorporados”.

Respecto de su manera de trabajo, explicó que se trata de una tarea en conjunto con Salud Pública y todos los municipios y “más que nada nosotros tenemos trabajo importante a nivel territorial, donde nos manejamos a través de las normativas pero también del sentido común de toda la gente” y sostuvo que la Ley de Emergencia Alimentaria ayuda a los objetivos del programa, en concordancia con el gobierno nacional y de la provincia.

Respecto de los plazos en los que piensa que se verán resultados, aseguró que serán “inmediatos” a raíz de la situación urgente que se dio en “estos cuatro años de quita de derechos” y que “no se tomarán vacaciones” para poder resolver con los distintos entes gubernamentales y los ministerios por obtener los números concretos del territorio y trabajar sobre ellos.

Hambre Cero durante la gestión de Benmaor

¿No tienen los números de la desnutrición o los ocultan?

Llamó la atención que Galeano no explicara por qué no cuentan con los datos de la cantidad de niños desnutridos que habrían sido “recuperados” por el programa que hasta el 10 de Diciembre, era manejado por el cuestionado ex ministro de Desarrollo Social, Lisandro Benmaor. De hecho, todo funcionario sabe que no se puede abordar ninguna problemática, sin un correcto diagnóstico. Lo que en este caso, implica saber cuántos niños están desnutridos en la provincia gobernada hace 17 años por el mismo proyecto político. Aunque, siempre cabe la posibilidad de que cuenten con números y prefieran no divulgarlos.

Como sea, los números de Hambre Cero, siempre fueron urticantes para los funcionarios renovadores, tanto en la gestión de Joaquín Losada -ex Ministro de Desarrollo Social-, como durante el tiempo de Edmundo Soria Vieta -ex Ministro de DDHH- y el mencionado Benmaor. Todos ellos evitaron informar en conferencia de prensa -y con repreguntas-, la evolución de su trabajo al frente de Hambre Cero. Es que para el gobierno provincial, reconocer la desnutrición, equivale a admitir y dimensionar el fracaso de las políticas públicas supuestamente “redistribucionistas” del kirchnerismo y la Renovación.