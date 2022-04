Tras un relevamiento “en más de 25 municipios”, Meza “no puede” decir cuantos niños en situación de calle hay en Misiones

POSADAS. En el marco de la firma de un convenio entre la Asociación Civil Creación y el Ministerio de Desarrollo Social, para la asistencia de unos 198 niños bajo tratamiento oncológico y sus familias, el titular de la cartera, Fernando Meza, destacó este tipo de iniciativas de colaboración con entidades benéficas y anticipó que la semana entrante “tenemos otro convenio con asociaciones que trabajan con niños en situación de calle o que se están recuperando de adicciones”.

Sin embargo, el ministro dijo estar imposibilitado de brindar el dato exacto sobre la cantidad de niños en situación de calle que hay actualmente en Misiones. Ello pese a que recientemente hicieron un relevamiento “con más de 25 municipios”, “en el contexto” de los temporales y lluvias que causaron inundaciones y voladuras de techos en hogares de extrema vulnerabilidad social.

Respecto del convenio con la ONG Creación, Meza insistió en que “es lo que queremos acompañar, este tipo de iniciativas, que vienen a atender un eslabón de la sociedad a la que debemos brindar un acompañamiento”, reiteró.

Un relevamiento en más de 25 municipios

Ante la consulta de MisionesCuatro por lo que está haciendo el Ministerio por las personas en situación de calle –en particular, los niños- en el escenario de la paulatina reducción de las temperaturas y los recientes temporales de lluvias, Meza explicó: “Estamos brindando una tarea de atención, en este contexto por las lluvias que vinieron cayendo en la provincia. Tenemos un relevamiento en más de 25 municipios en las áreas de atención social”, dijo.

“Y después tenemos otras asociaciones que están trabajando no solo con personas que se recuperan de adicciones o niños en situación de calle. Tenemos nuestros hogares convivenciales”, comentó Meza, insistiendo en que trabajan con “una mirada integral para la atención de la niñez en el momento en que más necesitan”.

De acuerdo con el Ministro, los convenios con asociaciones sin fines de lucro, “es lo que vamos a seguir haciendo. Tenemos la semana que viene la firma de otro convenio con otra asociación civil, Operación Rescate, con la que brindamos una asistencia en módulos alimenticios. Y un acompañamiento en equipamientos para la atención de personas (en situación de calle)”, destacó Meza.

La imposibilidad de informar sobre un número de niños en vulnerabilidad social

Sin embargo, ante la repregunta de este medio respecto de cuántos son los niños que actualmente están en situación de calle en Misiones, el ministra trató de evadir la cuestión y no brindó el dato fehaciente. “Hay que ver… con las distintas asociaciones. Nosotros lo que hacemos al momento de detectar alguna familia, lo, lo que intentamos hacer, es un relevamiento socioambiental, con los trabajadores sociales. Ver de qué manera podemos reinsertarlos con sus familias, para que tengan un cobijo, un lugar. Y después tenemos otros lugares donde reciben esta, esta atención”, sostuvo algo nervioso el flamante ministro.

“Así que un número exacto (de los niños en situación de calle) no te puedo dar. Lo que sí, son asistencias que se van dando por distintas circunstancias. Nosotros intentamos hacer un abordaje integral a través de los trabajadores sociales”, repitió Meza, evitando mencionar la cantidad de chicos en vulnerabilidad social que hay en la provincia, en un contexto de aumento de la inflación, el costo de vida y las familias en pobreza e indigencia.

Desde luego, Meza no aclaró por qué no puede dar ese dato urticante para el gobierno provincial. Si es porque lo desconoce o por otro motivo. Por supuesto, desconocer los números del deterioro social siendo ministro de Desarrollo Social, mostraría una incapacidad de la gestión. Pero conocer esos datos y no difundirlos estaría mostrando una actitud de censura, incumplimiento de deberes o cuando menos, negligencia.

Qué sucede con Hambre Cero en un ministerio que maneja un presupuesto de $3.400 millones

Esta actitud de Meza representa un signo de alarma respecto de la política informacional del Ministerio de Desarrollo Social, que está a cargo del Programa Hambre Cero, de “recuperación” chicos con “bajo peso” –el eufemismo con el que las autoridades se refieren a los niños desnutridos. En este punto, la ex ministra Benilda Dammer se negó sistemáticamente a informar sobre la cantidad de niños incluidos en Hambre Cero. Se sabe que al menos son unos 10 mil niños y niñas, porque estos fueron los últimos datos difundidos por la cartera que ahora conduce Meza.

Cabe recordar que Meza heredó de Dammer –nombrada como Delegada del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación-, un presupuesto de 3.450.455.000 pesos. Esto representó un incremento del 55,86 por ciento respecto del cálculo del presupuesto 2021. Según Dammer, el 70% de ese presupuesto (unos 2.415 millones de pesos) se destina a la asistencia alimentaria en Misiones.