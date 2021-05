Las facturas eléctricas en Corrientes son bimestrales y una usuaria afirma que pagó $833

POSADAS. Ante las numerosas denuncias de usuarios de EMSA (Energía de Misiones SA), que en Mayo, recibieron boletas 10 o más veces más onerosas que en meses anteriores, MisionesCuatro consultó a una residente misionera que tiene una propiedad en Ituazaingó, sobre cómo es la facturación eléctrica en la vecina provincia de Corrientes.

Beatriz, no sólo detalló que las facturas son bimestrales, sino que, además, reveló que no hay mucha variación en los montos de boletas en meses de alto consumo, respecto de las de bajo consumo. Asimismo, la mujer reveló que en Corrientes, el único impuesto que se suma al consumo es el IVA, mientras que en Misiones hay numerosos impuestos municipales, provinciales y nacionales, incluido en las boletas.

De acuerdo con esta vecina, la facturación en Corrientes es bimensual y “te hacen la factura por un cargo fijo por el suministro. Podés pagar según el vencimiento, las dos cuotas o lo que se te facturó ese mes”, contó Beatriz, y añadió que las mediciones no se traducen en aumentos desmedidos. “Hacen recorrida para ver los consumos, pero no hay mayores incrementos, es bastante estable”.

Facturas bimestrales y mucho más baratas que en Misiones

“Lo que sí es caro es el alumbrado público”, aclaró Beatriz, señalando que se paga una cuota fija, que actualmente estaría en los $250.

De acuerdo con Beatriz, en su casa de Ituzaingó, “en los dos meses, me vino $833. Y tenés que descontar un alumbrado fijo de $250. Me mandaron la boleta del 3 de abril pero ya me facturaron mayo”, confió.

En cuanto a si varía mucho el monto de las boletas, dependiendo del consumo, Beatriz contó: “A veces se paga un poco más, pero gente que tiene splits, pagan un poco más”.

Por otra parte, la usuaria remarcó que una de las mayores diferencias entre la facturación de EMSA y la de DPEC (Dirección Provincial de Energía de Corrientes), es que, en la vecina provincia, las facturas sólo incluyen el IVA, como impuesto agregado a la factura. “Mientras que, la boleta de EMSA tiene varios impuestos municipales, provinciales y nacionales”, recalcó.