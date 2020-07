Ascienden a 2.281 los muertos por coronavirus en Argentina

Con esta confirmación, se elevó a 2.281 la cifra de muertos desde marzo pasado, con una tasa de mortalidad de 49,8 personas cada millón de habitantes y un índice de letalidad de 1,8% sobre los casos confirmados.

El total de infectados en el país es 126.755, pero 55.913 recibieron el alta.

Las nuevas víctimas del país son seis hombres de 61, 74, 86, 80, 51 y 70 años, y cuatro mujeres de 74, 61, 64 y 67, de la provincia de Buenos Aires; nueve hombres de 86, 78, 78, 89, 61, 51, 83, 85 y 62, de la Ciudad de Buenos Aires; uno de 82, de Chaco; y uno de 87, de Río Negro.

En el reporte brindado esta mañana, la secretaria de Acceso a la Salud Carla Vizzotti explicó que “no hay provincias que no hayan tenido casos confirmados en los últimos 14 días” y dijo que “esto se debe a la migración interna y el tránsito de las personas. La dinámica de la transmisión del virus hace que estemos teniendo provincias y departamentos que no habían tenido casos o que habían controlado los brotes, con nuevas situaciones de transmisión”.

En este sentido, detalló que “hay áreas con transmisión sostenida en el AMBA y las provicias de Jujuy, Chaco.