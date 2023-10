Cáncer de mama: cuál es la situación en las personas transgénero

El 19 de octubre es el Día Mundial del Cáncer de Mama, el tumor más frecuente en la Argentina, con un registro de más de 22 mil nuevos casos y casi 6 mil muertes por año. Sin embargo, poco se habla de su incidencia en un sector de la sociedad: las personas transgénero.

Por tal motivo, en el Noticiero Central de MisionesCuatro, se consultó sobre el tema con el Dr. Francisco Terrier, Vicepresidente de la Sociedad Argentina de Mastología y miembro del Hospital Italiano de La Plata

“La verdad que no hay estadísticas, pero de esos 22 mil yo no podría decir cuánto, pero son un porcentaje menor. Pero se está empezando a hablar de eso. Primero porque existe y, segundo, la invisibilización que durante muchos años existió, parece como que ahora de golpe nació esto y no es tan nuevo”, explicó el especialista.

“Lo importante de ir hablando, tanto para la población como para los médicos mismos, que tenemos que ir aprendiendo del tema, saber que existe”, precisó.