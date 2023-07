“El desayuno no se toma vacaciones”: La campaña para fomentar un hábito saludable

POSADAS. La nutricionista Estefanía Sivori (M.N 6343), responsable del Departamento de Información Nutricional de Mastellone Hnos, habló con el programa Primera Mañana que se emite por MisionesCuatro sobre la campaña: “el desayuno no se toma vacaciones”, que la firma viene realizando desde hace dos años.

“Por la que empezamos a ver que en vacaciones pasaba esto, que por ahí uno se modifica la rutina, los horarios, quiero dormir un poquito más y se estaba abandonando un poquito el desayuno, que es la comida principal”, relató la nutricionista respecto al motivo por el cual decidieron llevar adelante esta iniciativa.

Asimismo, agregó: “entonces, si yo arranco mi día con pocos alimentos o me falta esa energía, después es como que me cuesta mucho más durante el día poder recuperarme. Pero nuestra idea en sí, en esta campaña, es que no se tome vacaciones el desayuno y que sigamos haciendo esta comida tan importante. Más o menos es el 25% de la energía que consumimos en todo el día. Así que es bastante importante no olvidarnos”, detalló Sivori.

Con respecto a los nutrientes que se deben incorporar en el desayuno indicó: “hay tres grupos de alimentos súper importantes para incorporar en el desayuno. Tenemos el grupo de los cereales, el grupo de las frutas y el grupo de los lácteos. En el caso de los cereales, puedo elegir desde una tostada, puedo comer pan, cereales si me gusta la granola, copos, siempre se usó copos, quizás elegir uno sin azúcar”.

“Por ejemplo, en el caso de la fruta, la fruta de estación, está bueno saber que la fruta de estación es hasta más económica todavía. Por el lado de los lácteos tenemos leche, yogur o queso, ahí podemos ir mezclando, tomar un café con leche, con una tostada con queso, y arriba le puedo poner un huevo, palta, una fruta. En este caso ahora las mandarinas están muy buenas, por ejemplo, la naranja también, o sea, puedo elegir distintas”, explicó la nutricionista.

Asimismo, agregó: “también hay otra cosa, no puedo levantarme y desayunar, porque no me gusta, porque me llena mucho, también está bueno saber que puedo dividir un desayuno. Para arrancar el día tomando un café, después a la hora quiero comer la fruta y después como una tostada o me quiero comer una barrita de cereal. Tendríamos en cuenta que también de acuerdo a lo que a uno le guste puede armar su desayuno, pero no olvidarnos que todos esos tres alimentos son fundamentales y obviamente también la incorporación de agua como para arrancar el día y mantenerme hidratado durante todo el día”, reveló la profesional.